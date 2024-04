V Ljubljani opozarjali na genocid v Gazi! Jenull spomnil na obljube pred volitvami (FOTO)

V središču Ljubljane se je popoldne zbralo več sto propalestinskih protestnikov, ki so opozorili, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci. Protest, ki ga je po šestih mesecih vojne v Gazi organiziralo več gibanj in nevladnih organizacij je potekal mirno, protestniki pa so z oblačili v spomin na umrle v Gazi prekrili večino Trga republike.

Kot so poudarili zbrani na Trgu republike, danes mineva točno šest mesecev od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze in »zaostritve genocida, ki v bolj in manj agresivnih obdobjih traja že desetletja«. Izpostavili so tudi, da slovenska vlada in Evropska unija nista uvedli niti ene sankcije, vojaškega embarga in prekinili diplomatskih odnosov z Izraelom, kar bi lahko po njihovem mnenju Izrael prisililo v ustavitev ognja.

Protestniki so sprva z oblačili prekrili Trg Republike in s simbolno akcijo opozorili na preminule Palestince in Palestinke. Oblačila bodo po navedbah organizatorjev donirali za dobrodelno dražbo, ki bo v obliki umetniškega sejma in garažne razprodaje potekala v ponedeljek popoldne v Galeriji ŠKUC, donacije pa bodo nakazali palestinski fundaciji Ghassan Abu Sittah's children fund.

Na protestu so bili tudi nekateri predstavniki političnih strank

Po protestni pesmi, ki jo je izvedla pevka Kiki, so zbrane nagovorili predstavniki državljanskih gibanj in nevladnih organizacij. Jaša Jenull iz Iniciative Glas ljudstva je spomnil, da so pred državnozborskimi volitvami leta 2022 vse tri koalicijske stranke v predvolilnih programih obljubljale priznanje Palestine, a do tega po dveh letih ni prišlo.

Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev je poudarila, da bi morala slovenska vlada takoj prekiniti vsakršno sodelovanje z izraelskimi državnimi organi in podjetji. K bojkotu v Izraelu proizvedenih dobrin so sicer pozivali številni transparenti, veliko protestnikov pa je bilo opremljenih tudi s palestinskimi zastavami in tradicionalnimi palestinskimi rutami, kefijami.

Do izraelsko-slovenskega sodelovanja so bili kritični tudi v Listi demokratičnega študentstva, v kateri so pozvali, naj se Univerza v Ljubljani »postavi na pravo stran zgodovine«. »Univerza naj takoj prekine sodelovanje z Izraelsko univerza Bar Ilan, s katero kljub genocidu še vedno projektno sodeluje. (...) Raje naj aktivno pomaga pri ponovni vzpostavitvi pedagoških procesov v Palestini,« je v protestni izjavi dejal član liste Jan Vajgl.

Na protestu so bili tudi nekateri predstavniki političnih strank. Poslanka Levice Nataša Sukič je za STA povedala, da bi morali biti na protestu vsi poslanci in poslanke, saj »Izrael izvaja masaker nad palestinskim ljudstvom«. Opozorila je tudi na dvojna merila pri politični obravnavi izraelskega obstreljevanja Gaze in vojne v Ukrajini.

Po ocenah STA se je na Trgu republike zbralo približno 600 ljudi, policija ocene ni želela podati.