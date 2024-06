V Ljubljani kokain z visoko vsebnostjo levamisola, v Novi Gorici sode bikarbone: hudi stranski učinki

V Ljubljani in Novi Gorici so zaznali vzorce kokaina z visokim delež levamisola (v Ljubljani) in sode bikarbone (v Novi Gorici). Ker obstaja možnost, da se podobni vzorci pojavljajo tudi po drugih krajih v Sloveniji, v DrogArtu svetujejo previdnost.

V Ljubljani kokain z visokim deležem levamisola

Rezultati najnovejše analize, narejene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), so pokazali, da vzorec, ki so ga kupili v Ljubljani, vsebuje 64 odstotkov levamisola, preostanek je kokain, pišejo na spletnih straneh združenja DrogArt, ki se ukvarja z zmanjševanjem škodljivih posledic drog med mladimi.

Levamisol je sicer zdravilo, ki se uporablja v veterini za zdravljenje okužb z zajedavci.

»Pri ljudeh so opisani naslednji negativni učinki levamisola: slabost, diareja, omotica, vročina, nespečnost, glavobol, krči, slabo počutje. Lahko pa povzroči tudi zmanjšanje števila belih krvničk in ošibi imunski sistem, zaradi česar je posameznik izpostavljen tudi večjemu tveganju za razvoj nevarnih infekcij,« pišejo.

V Novi Gorici v vzorcu 91-odstotni delež sode bikarbone

Rezultati analize na vzorcu kokaina, ki so ga kupili Novi Gorici, so pokazali, da vsebuje kar 91-odstotni delež sode bikarbone, preostanek pa je kokain.

»Soda bikarbona je še posebej problematična pri intravenozni uporabi kokaina, kjer zaradi svoje alkalnosti lahko povzroči nekrozo tkiva, razjede in/ali luščenje na mestu vbrizga,« opozarjajo na DrogArtu.

Opozorilo velja tudi za konopljo

Opozorilo velja tudi pri nakupu konoplje. V Pragi na Češkem so namreč uporabniki kupili konopljo, ki je vsebovala sintetične kanabinoide: HHC-P-O (acetat) in v nižjih koncentracijah še HHC-P in HHC, ki so bili nanešeni na konopljo (delež THC < 0,2%).

Uporabniki so poročali o številnih negativnih stranskih učinkih, kot so močna zadetost, tripanje, onemoglost, zelo dolgotrajna zadetost (kar 24 ur), po uporabi so poročali o večdnevnem okrevanju.

Pri snoveh v obliki acetatov -O, lahko pride pri visokih temperaturah do sproščanja strupenega plina ketena, ki lahko povzroči poškodbe pljuč.