V kotlini -2, 500 metrov višje pa kar 15 stopinj

Danes in jutri bo pretežno jasno, ponekod po nižinah in občasno ob morju pa bo megla. V višjih legah bo zelo toplo. Celo tako toplo, da boste lahko slekli zimske bunde. Na agenciji za okolje so pripravili graf, ki prikazuje, da je plast megle nad Ljubljansko kotlino danes debela le okoli 200 metrov. Nadvse zanimivo pa je tudi, da je na nadmorski višini okoli tisoč metrov danes najtoplejši zrak. Tam bo namreč kar 15 stopinj Celzija, ali pa še več.

O izraziti temperaturni inverziji nad Ljubljano piše tudi vremenoslovec Blaž Šter, ki je razkril, da je na 450 metrih nadmorske višine blizu -2, na 1000 m pa kar +15. »Če bo kje proti tlom malo premešalo, je v igri tudi 20 °C,« je še dodal.

Otoplitev je bilo občutiti že v petek. V Črnomlju je bila izmerjena najvišja temperatura 14 stopinj, med 12 in 14 so se gibale tudi temperature v Cerkljah ob Krki, v Mariboru, Lescah, na Lisci, v Murski Soboto in v Novem mestu. V Postojni pa so namerili kar 15.5 °C