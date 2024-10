V Kopru bodo spremenili sporne označevalne table z zgodovinskimi imeni trgov in ulic

Potem ko je inšpektorat za kulturo in medije koprski občini očital kršitev zakona o javni rabi slovenščine, ker na označevalnih tablah z zgodovinskimi imeni ni bilo slovenskih ustreznic, bodo v Kopru postavili nove s predrugačenim videzom. Postavili naj bi jih že do konca letošnjega leta.

Kot so za STA potrdili na Mestni občini Koper, bodo table, ki so trenutno protestno zgolj obrnjene, v kratkem res zamenjali z drugimi. Tudi pri novih tablah pa se napisi ne bodo bistveno spreminjali. Posebna komisija, ki je bila imenovana po sklepu župana, bo poskrbela za drugačno grafično podobo tabel, ki jih bodo postavili namesto sedanjih, zavzemajo pa se, da bi nove table pročelja stavb krasila že do konca letošnjega leta.

Dosegli kompromis

Da so uspeli doseči kompromis, je septembra po delovnem sestanku s koprskim županom Alešem Bržanom potrdila že ministrica za kulturo Asta Vrečko. Takrat je opozorila, da se na ministrstvu zavedajo, da koprska mestna občina velja za eno najbogatejših z vidika kulturne dediščine in da zanjo skrbijo zgledno, zato da se ji zdi pomembno, da celotno breme tega ni na plečih občine, saj je kulturna dediščina skupna dobrina celotne države.

Poimenovanja večinoma v italijanskem jeziku

Na spornih tablah, ki jih je občina postopoma nameščala od leta 2017, so sicer navedena zgodovinska imena trgov in ulic, kakršna so nosila v preteklih stoletjih, zaradi česar so poimenovanja večinoma v italijanskem jeziku.

Inšpektorat za kulturo in medije je za to pri 33 tablah koprski občini očital kršitev zakona o javni rabi slovenščine, saj ta vsebujejo zgolj italijansko oziroma beneško narečje. Vse sporne table se sicer nahajajo v središču mesta.