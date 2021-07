V Kočevju voda zalivala kleti, to napovedujejo za nedeljo

Nevarnost plazov

Padavine bodo ponehale

Slovenijo so ponoči od vzhoda zajele nevihte z močnimi nalivi, ki so se nadaljevale tudi čez dan. V dopoldanskem času so meteorne vode težave povzročale predvsem na območju Kočevja. Zajelo ga je močno deževje, meteorna voda je zalila okrog 10 objektov v Kočevju in enega v Šalki vasi. Gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so vodo izčrpali, poroča uprava za zaščito in reševanje.Agencija RS za okolje (Arso) je sicer za danes za vzhodni del države razglasila oranžno stopnjo ogroženosti, Geološki zavod pa je opozarjal pred verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v vzhodni in osrednji Sloveniji.Po poročanju uprave za zaščito in reševanje večjih težav ni bilo, so pa v jutranjih urah Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica izčrpali meteorno vodo iz gospodarskega objekta v Gorici pri Raztezu in stanovanjskega objekta v Senovem v občini Krško.V nedeljo se bo nadaljevalo zmerno naraščanje vodnatosti. Predvsem na vzhodu države lahko posamezne reke dosežejo velike pretoke, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Danes še lahko ob lokalnih nalivih izraziteje narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.Geološki zavod Slovenije obvešča, da je danes in v nedeljo zaradi napovedanih povečanih količin padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v vzhodni in osrednji Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.Prebivalci območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode, so zapisali v zavodu.Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, predvsem v vzhodni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine, vmes bo lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.Do ponedeljka zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan bo pretežno jasno. V torek bo sončno, popoldne bo v severnih krajih nastalo nekaj ploh in neviht. Oba dneva bo še pihal šibak severovzhodni veter.Višinsko jedro hladnega zraka se je pomaknilo nad osrednji Jadran. Nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi v višinah priteka zelo vlažen in nestabilen zrak.