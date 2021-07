Za vikend nas ne čaka nič dobrega: to napovedujejo vremenoslovci

Vlažno in nestabilno

Že pogrešate poletno vročino? Ta konec tedna o njej ne bo ne duha ne sluha, vremenska napoved namreč kaže na precej deževen in siv konec tedna.Že danes bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter severne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, na Primorskem in na vzhodu do 28 stopinj Celzija, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).Ponoči se bodo padavine od vzhoda okrepile in se do jutra razširile tudi v osrednjo Slovenijo. Vmes bodo nastajale nevihte z možnostjo nalivov. Jutranje temperature bodo od 16 do 20, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj.V soboto bo sprva oblačno z dežjem, ki bo čez dan prehodno oslabel. Popoldne se bo oblačnost trgala, še bodo plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem do 28 stopinj.Vodnatost po Sloveniji je večinoma majhna, v soboto pa se bodo pretoki povsod po državi zmerno povečali, najprej in najizraziteje na vzhodu Slovenije. V nedeljo se bo nadaljevalo zmerno naraščanje vodnatosti. Predvsem na vzhodu države lahko posamezne reke dosežejo velike pretoke. Danes in jutri lahko ob lokalnih nalivih izraziteje narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki.Tudi v nedeljo bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici države. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo zjasnilo. Oba dneva bo še pihal severni do severovzhodni veter.Središče višinskega jedra hladnega zraka se je pomaknilo nad severno Italijo. Nad naše kraje je z vetrovi vzhodnih smeri pričel dotekati bolj vlažen in nestabilen zrak.Napoved za sosednje pokrajine: danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v krajih južno od nas. Zapihal bo veter severnih smeri.V soboto bo spremenljivo s pogostimi plohami in nevihtami.Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše od vremena odvisne težave. V soboto bo vremenski vpliv obremenilen (nerazpoloženost, zmanjšana storilnost, težave z zbranostjo ipd.).