V koaliciji grmi: oglasil se je Kordiš in okaral vlado

Nekateri poslancu Levice Mihi Kordišu očitajo, da je tišji kot takrat, ko je bil v opoziciji. Poslanec se je odzval, da je obratno: »Neprestano sem na robu težav zato, ker nisem tiho.« Danes se je oglasil, potem ko je že včeraj ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik sporočila, da usklajevanja vrednosti plačnih razredov ne bo, saj »v tem trenutku ocenjujemo, da to ni primerno«, ponudili pa so enkratni draginjski dodatek (več o tem v članku Prihajajo novi enkratni draginjski dodatki? Razkrivamo, kdo naj bi bili upravičenci). Pred tem se je razvedelo, da je vlada Roberta Goloba plače članov obdržala na najvišji ravni, prav tam, kamor je svoje uvrstil pred tem Janez Janša.

Kordiš je zapisal: »Ne moti me, da si vladni funkcionarji dvignejo plače, če temu sledijo še občutne delavske povišice. Da poskrbiš zase, a nekaj dni kasneje iz pogajanj za dvig plač delavska stran prikoraka osupla in ogorčena – to pa ni okej. Res ni okej. Kot poslanec tega sicer ne dobim na mizo v odločanje, a vendar. Navijam za sindikate in delavske povišice!«