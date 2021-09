V Kisovcu so se od poletja poslovili s sankami

Proga za sankanje v kratkih hlačah FOTOGRAFIJE: Roman Turnšek

Prvo leto kar po Ruardiju

50 tekmovalcev različnih starosti je pomerilo moči v tekmovanju v startu sede s prehodom v ležečo vožnjo na 60 metrov dolgem poligonu.

Ta šport v Sloveniji še nima veliko ljubiteljev.

Vsakoletno tekmovanje je tudi nekakšen sankaški praznik.

Tudi letos so se v Kisovcu od glavnih poletnih mesecev poslovili precej nenavadno. Vsaj na prvi pogled. V soboto so se namreč v Naselju na šahtu – sankali! A kljub temu ne gre za tako zelo nenavadno, ampak že dobro znano in tradicionalno sankanje. Sankaško društvo Zagorska dolina je tudi letos organiziralo državni pokal Zagorske doline v startu sankanja na koleščkih.Kakšnih 50 tekmovalcev z vseh koncev Slovenije in različnih starosti je pomerilo moči v tekmovanju v startu sede s prehodom v ležečo vožnjo na 60 metrov dolgem poligonu. Tako kot lani so ga tudi letos izpeljali kljub koroni. Letošnji pokal je bil že 16. po vrsti, obenem pa že peto leto poteka tudi kot memorial, prvega predsednika društva in enega od pobudnikov za postavitev kisovške tekmovalne proge.»Veseli nas, da je tekmovanje vsako leto in da je iz leta v leto bolj odmevno. Upam, da nam uspe znova izpolniti dano obljubo, in sicer da bo to res vrhunsko tekmovanje. To je velika spodbuda za tekmovalce v tej koronski situaciji, ko prireditve in tekme tudi odpadajo. Denimo, lanska celotna sezona za mladince je bila odpovedana. Našim športnikom tako zelo primanjkuje tekmovanj in to prvenstvo je nekaj, kar jim da dodano vrednost in kar jih ponovno spravi v tekmovalni ritem. Za letošnjo sezono se pričakuje, da ne bo odpovedana, tako da bomo čez dva meseca odšli v tujino na treninge. Ta tekma je tudi eden od pokazateljev, kako so naši športniki v času vseh zaprtij in drugega pripravljeni. Sam sem prepričan, da bodo izpolnili obljube, ki so jih dali, in se veselim tekmovanja, ki je tudi nekakšen sankaški praznik,« je pred začetkom tekme povedal predsednik društvaPociecha. Gre za tekmo na trdni podlagi, v tem primeru po betonski progi.Društvo so ustanovili leta 2006 in že na začetku se je porodila tudi ideja ter želja za startni poligon. Domen Pociecha se je takrat kot tekmovalec udeležil olimpijskih iger v Torinu in se vrnil domov s še dodatno zagnanostjo. Naslednje leto so začeli postavljati prvi in doslej tudi edini slovenski startni poligon. Tekmovati so začeli, še preden je bil sploh dokončan, prvo leto so se vozili kar po cesti na Ruardiju! Še danes se kdaj zapeljejo na kakšno stransko cesto, kjer ni prometa in kjer niso moteči, in se spustijo po njej s sankami na koleščkih.Tovrstnih tekmovanj v Sloveniji sicer manjka, zato je kisovško vsakoletno zelo pomembno. Gre namreč žal za edino start tekmo za slovenski državni pokal. Najštevilnejši tekmovalci so mladinci v starosti od 14 do 18 let, prevladujejo pa rekreativci. »Ta šport v Sloveniji žal še nima veliko ljubiteljev. Glavni razlogi so, da ni prog oziroma poligonov, pa draga oprema. Najbolj osnovne sanke, denimo, stanejo od 1500 evrov dalje,« pove.Društvo pokal sicer soorganizira s slovensko sankaško zvezo. »Zveza je organizirana tako, da goji panogi rekreativni in vrhunski šport. Vrhunski šport je sankanje na naravnih in umetnih progah, rekreativni pa je pozimi sankanje s športnimi sanmi in poleti sankanje s koleščki. Smo tudi člani Svetovne sankaške zveze in Športne unije Evrope,« pravi predsednik Sankaške zveze SlovenijeKisovška proga je edina tovrstna v Sloveniji. Najbližja umetna sankaška proga je v Nemčiji, kar 350 kilometrov proč, zato so treningi vsekakor popolna utopija. Tudi tekme na lednih progah so za zdaj žal samo sanje. Gre namreč za obsežen, zahteven in drag projekt, zaradi česar prog ni ravno veliko. V tujini, denimo, spust po ledni progi stane 30 evrov, tekmovalec pa jih v sezoni naredi tudi 100 in več. Poleg tega mora biti na primer moška proga dolga najmanj en kilometer.