V javnost prišel film, ki je razdelil Slovence, Klakočar Zupančičeva pojasnjuje (VIDEO)

Posnetek boksarskega obračuna med poslancem Dejanom Zavcem in predsednico državnega zbora (DZ) Urško Klakočar Zupančič je ugledal luč sveta. Motivacijski posnetek Za male in velike junake Pediatrične klinike Ljubljana so danes objavili na spletnih omrežjih DZ, še pred tem pa sta glavna junaka kratkega filma obiskala otroke na pediatrični kliniki, ki so zboleli za rakom.

Gre za film, v katerem sta Zavec in Klakočar Zupančičeva simbolni boksarski boj prekinila z rokovanjem in z znakom zlatih pentljic, znakom boja proti otroškemu raku. Nekateri poslanci so dvoboj spremljali iz poslanskih klopi in se jima pridružili v zadnji sceni s sporočilom upanja in podpore.

Snemanje kratkega filma v hramu demokracije je naletelo na buren odziv slovenske javnosti. Še posebej so bili kritični do svojih kolegov v stranki SDS.

Predsednica DZ in poslanec sta

se ob tem srečala z vodstvom klinike. »Pediatrična klinika je izjemen primer javnega zdravstva. Ne predstavljam si, da bi se otroci z onkološkega oddelka zdravili kjerkoli drugje kot v javni ustanovi. To moramo varovati,« je poudarila Klakočar Zupančičeva.

Predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn je dejal, da je pediatrična klinika osrednja otroška bolnišnica v državi, kjer se zdravijo najtežje bolni otroci iz vse Slovenije. Vsa ekipa zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih se po njegovih besedah po vseh močeh trudi, da otroke pozdravijo, ob tem pa jim nudijo tudi šolanje in kar se da normalno otroštvo. »Stvari, ki jih počnemo, se ne da meriti z nobenim finančnim merilom.«