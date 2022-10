Te besede Urške Klakočar Zupančič Janši ne bodo všeč

Poročali smo že, da so v dvorani DZ so posneli kratki film, v katerem sta se na simbolnem boksarskem dvoboju pomerila poslanec in nekdanji boksar Dejan Zavec ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, namenjen pa je ozaveščanju o boju proti otroškemu raku. Ob tem so glasno protestirali v Janševi SDS, ki ideje o boksu v dvorani niso odobravali. Nekaj prizorov iz filma je objavil tudi Janez Janša in zapisal: »Res ni fotomontaža. Žal.«

In odziv Klakočar Zupančičeve na kritike opozicije? Za N1 je pojasnila, da je šlo za simbolno dejanje, ki bi bolnim otrokom s pediatrične klinike dalo upanje za boj proti bolezni, in da so poslanci SDS otrokom pokvarili presenečenje.

Tiste ljudi, ki so otrokom pokvarili presenečenje in tako grdo izrabili to simbolno gesto, bi moralo biti sram.

»Šlo je za simbolno dejanje za otroke, ki se borijo z zahrbtno boleznijo. Otrokom smo želeli dati upanje in moč, da se borijo še naprej in da bodo na koncu zmagali. To kratki film tudi prikazuje. Poanta ni v boksanju, ampak gre zgolj za simbolno gesto. S poslancem Dejanom Zavcem se na koncu objameva in pokaževa zlate pentlje, ki so simbol boja proti otroškemu raku,« je poudarila.

Protestnega pisma poslanske skupine SDS predsednica DZ ne razume, saj je bila omenjena poslanska skupina povabljena k sodelovanju. Glede fotografij iz filma, ki so preplavile spletna omrežja, pa je rekla: »Tiste ljudi, ki so otrokom pokvarili presenečenje in tako grdo izrabili to simbolno gesto, bi moralo biti sram.«