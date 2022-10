Urška razjezila Janšo, vse skupaj je objavil: Res ni fotomontaža. Žal (FOTO)

V SDS so se kritično odzvali na vabilo k snemanju kratkega igranega filma DZ za otroke z rakom, v katerem naj bi se v dvorani DZ pomerila poslanec in nekdanji boksar Dejan Zavec ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Med drugim menijo, da je tovrsten pristop do tako občutljive problematike, kot je bolezen otrok, močno zgrešen.

Kot so zapisali v poslanski skupini SDS, je služba za odnose z javnostjo DZ na poslanke in poslance naslovila vabilo k snemanju kratkega igranega filma DZ za otroke z ljubljanske pediatrične klinike. Zavec in Klakočar Zupančičeva naj bi simbolni boksarski boj prekinila z rokovanjem in z znakom zlatih pentljic, znakom boja proti otroškemu raku.

Poslanci so dvoboj spremljali s poslanskih klopi. Nekaj prizorov je na facebooku objavil tudi Janez Janša in zapisal: »Res ni fotomontaža. Žal.«