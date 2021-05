V Ameriki cepljenim ni treba nositi mask, Logarjeva o tem, kdaj bi jih ukinili pri nas

Znano, kdaj bi v Sloveniji lahko odpravili maske

Ameriški in izraelski strokovnjaki so opravili več študij o nošenju mask. Najmanj tri velike študije, ki so jih strokovnjaki naredili v ZDA, pravijo, da je majhna verjetnost, da bi cepljene osebe prenašale virus na druge, povzema hrvaški portal 24sata. Vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravjeje za Slovenske novice pojasnila, da bi lahko tudi v Sloveniji ukinili uporabo mask, ko se bo delež cepljenih povečal.Znanstveniki vsak dan odkrijejo kaj novega o tem neznanem virusu, s tem pa se spreminjajo tudi priporočila. Potem ko so strokovnjaki mesece opozarjali, da tudi cepljene osebe lahko prenašajo virus, saj da se ta zadržuje v nosu, ustih in grlu ter se tako prenaša na druge, je nato ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) objavil nove dokaze o tem, da obstaja zelo malo možnosti, da cepljena oseba prenaša okužbo. Najmanj tri študije, izvedene po celotni Ameriki, so pokazale, da osebe, ki so bile cepljene z obema odmerkoma, na testu niso bile pozitivne na novi koronavirus, kar pa pomeni, da ga ne prenašajo, ne glede na to, ali imajo simptome ali ne.Nova raziskava je namreč pokazala, da cepivo Moderne in Pfizerja zagotavlja 94-odstotno zaščito zdravstvenim delavcem, ki imajo službo v prvih bojnih vrstah oddelkov, kjer zdravijo in sprejemajo bolnike, obolele s covidom. Samo en odmerek pa je zagotovil 82-odstotno zaščito. In prav to je vplivalo na odločitev CDC, da cepljenim ni treba nositi mask na odprtem in v večini zaprtih prostorov.Podobno študijo so opravili v Izraelu, kjer so dokazali, da so cepljene osebe slabo virulentne. Še vedno pa strokovnjake skrbijo nove različice in tudi neznanka, koliko zares cepivo ščiti osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Hkrati tudi še ni znano, koliko dolgo traja zaščita po cepljenju proti covidu 19.V ZDA je bilo z obema odmerkoma cepiva proizvajalca Janssen oziroma z enim cepljenih okoli 40 odstotkov prebivalstva, medtem ko je pri nas ta številka okoli 16 odstotkov. Logarjeva vseskozi poudarja, da se moramo osredotočiti na cepljenje, zato strokovna skupina še ne razmišlja niti se še ne dogovarjajo, da bi maske v trenutnih razmerah odpravili, je povedala za Slovenske novice. A poudarja, ko bomo dosegli precepljenost oziroma kolektivno imunost, bo tudi Slovenija ukinila uporabo mask. »Takrat pa vsekakor. Samo do 60 odstotkov nam še kar nekaj manjka.«