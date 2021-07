V akvariju so se prvič rodili mali morski konjički

Iz piranskega akvarija prihajajo čudovite novice. Par konjičkov, ki je tam doma dve leti, ima naraščaj. Prvič se je zgodilo, da so se pri njih rodili kratkonosi morski konjički. Prve so opazili petega julija, dva dni pozneje zgodaj zjutraj so na svet prišli še preostali. Manja Rogelja FOTO: Matjaž Rogelja »Samček je nosil več kot tisoč mladic, a je bilo takoj po porodu živih le 65. Žal jih je zdaj živih samo še sedem,« pojasnjuje Manja Rogelja, strokovna vodja Akvarija Piran. Pri konjičkih, ki se parijo v toplejših mesecih, od pomladi do jeseni, je sicer povprečno število donošenčk...