Uroš Slak doživel hladen tuš: Milana Kreka v oddajo ni bilo

Krek: Če se bo tako nadaljevalo, lahko pričakujemo tretji val

Voditelj oddaje 24ur zvečerje v sredo zvečer doživel hladen tuš. V oddajo je povabil direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a se ta ni prikazal. Nastop naj bi mu po voditeljevih besedah prepovedal direktor Urada vlade za komuniciranje (Ukom), češ da je že nastopil na redni vladni tiskovni konferenci. »Danes smo bili dogovorjeni, da bo v studio po seji vlade prišel Milan Krek,« je dejal voditelj in dodal, da so jim okoli 18.30 nato sporočili, da Kreka v oddajo ne bo.Namesto Kreka se je vabilu odzval predsednik društva pisateljev Slovenije. Ta je prepričan, da je takšno komuniciranje s slovensko javnostjo, državljani in državljankami nevzdržno.Direktor NIJZ na sredini dopoldanski novinarski konferenci ni bil preveč optimističen. Po strmem padcu števila novo odkritih okužb z novim koronavirusom se v Sloveniji po njegovih besedah direktorja sedaj nahajamo v stagnaciji, kar z epidemiološkega vidika ni dobro. Če se bo nadaljevala širitev južnoafriške in angleške različice v Evropi, lahko pričakujemo tretji val, je dejal.Poudaril je tudi, da so ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa še vedno ključnega pomena, enako tudi testiranje prebivalstva.