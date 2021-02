Pristojnim prepovedali nastope na televiziji? Beovićevi, Kreku, Kustečevi ...

Urad za komuniciranje Republike Slovenije (Ukom) naj bi včeraj prepovedal javne nastope nekaterim osrednjim akterjem, ki v javnost podajajo informacije o stanju v zvezi s koronavirusom: vodji vladne strokovne skupine, direktorju Nijz, ministrici za šolstvoin drugim.V Odmevih na TV Slovenija so želi pridobiti odziv Beovićeve v zvezi z lažno pozitivnimi hitrimi testi, a od Ukoma niso dovolili dovoljenja, prav tako jim sogovornika niso našli na ministrstvu za zdravje ali Nijz, so poročali.Podobno je bilo v oddaji Svet na Kanalu A, kamor so prav tako želeli povabiti predstavnike ministrstva za zdravje, Kustečevo in Kreka, a so namesto tega poročali, da je », vodja vladne službe za komuniciranje, vsem prepovedal dajati odgovore in gostovati v oddaji.«V oddaji 24 ur na Pop TV pa je predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nijzpred včerajšnjo sejo vlado dejal, da ne more dati izjave, dokler mu ne dajo dovoljenja.Ukom smo že prosili za pojasnilo, na odgovor še čakamo.