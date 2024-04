Umrl je nekdanji poslanec, ki je funkcijo opravljal sedem mandatov

Umrl je nekdanji poslanec Državnega zbora Roberto Battelli, je prvo poročalo Delo. Kot so zapisali na spletni strani državnega zbora, je funkcijo poslanca opravljal sedem mandatov, in sicer od leta 1992 do leta 2018. Bil je vodja in član poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti ter član več delovnih teles. Bil je tudi član Družbeno političnega zbora Skupščine Republike Slovenije med letoma 1990 in 1992.

Roberto Battelli se je rodil 19. oktobra 1954 v Pulju na Hrvaškem. Po končani gimnaziji se je vpisal na ljubljansko filozofsko fakulteto, a študija ni končal. Leta 1975 se je zaposlil na italijanskem programu Televizije Koper-Capodistria in začel delati v uredništvu dnevnoinformativnih oddaj ter sčasoma postal urednik. Leta 1988 se je zaposlil kot dopisnik časopisa La Voce del Popolo.

Poslanke in poslanci Državnega zbora se bodo nekdanjemu poslancu poklonili z minuto molka na prvi naslednji seji Državnega zbora.