Umrl dolgoletni ravnatelj UGM

Umrl je Peter Može, ki je bil od 1981 do 1993 ravnatelj Umetnostne galerije Maribor (UGM), so sporočili iz UGM.



V Beogradu je študiral umetnostno zgodovino. Njegovo vodenje UGM je zaznamovalo združevanje dveh do tedaj samostojnih ustanov, Razstavnega salona Rotovž in Umetnostne galerije Maribor. V tem času je UGM pridobil tudi prve štiri prostore v Kresiji, kamor je preselil vedno bolj obsežen oddelek arhivske dokumentacije, v današnjem sporočilu za javnost izpostavljajo v galeriji.



Leta 1984 so ob 30-letnici ustanovitve Umetnostne galerije Maribor pripravili odmevno razstavo, Likovno življenje med vojnama v Mariboru. Može je okrepil stike s sorodnimi institucijami po Jugoslaviji, še posebej z Beogradom. Tako je leta 1986 v sodelovanju z Narodnim muzejem iz Beograda pripeljal v Maribor razstavo Pariška šola, kjer so bila razstavljena dela Chagalla, Cezanna, Degasa in Renoirja.



Svojo profesionalno pot je nadaljeval kot ravnatelj Pokrajinskega muzeja Maribor, ki ga je vodil od leta 1997 do leta 2002.

