Ukrajina ni podaljšala pogodbe o dobavi plina, slovaški premier oster. Kaj prekinitev poti pomeni za nas?

Poročali smo, da je ruski predsednik Vladimir Putin Ukrajini očital, da ni podaljšala pogodbe o dobavi plina Slovaški, Češki in Avstriji. »Sporočili so, da ne bodo podaljšali pogodbe,« je dejal ruski predsednik in dodal, da Kijev s to potezo kaznuje Evropo. Na to, da Volodimir Zelenski ne bo podaljšal sporazuma o tranzitu plina, se je zdaj oglasil predsednik slovaške vlade Robert Fico, o čemer je danes poročal 24ur.

»Jaz nisem vaš podrejeni, služabnik, da ne bi izrazil svojega mnenja. In čigar dolžnost bi bila zgolj pomagati vam, v zameno pa ne bi smeli od vas ničesar pričakovati,« je bil oster Fico.

Zelenski ni bil tiho: »Mi se borimo za življenja, Fico pa se bori za denar. In to verjetno niti ne za slovaško državno blagajno. Z dogovori, ki jih v senci sklepa s Putinom, polni lasten žep in trguje z državnimi interesi.«

Dobavitelji podpisali pogodbe

Kaj ukrajinska odločitev o prekinitvi poti ruskemu plinu pomeni za Slovenijo, je spregovoril glavni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc: »Slovenski trg in posebej dobavitelji, ki so bili v preteklem obdobju izredno aktivni, so podpisali nekaj pogodb za dobavo iz zahodne smeri oziroma iz Afrike, pa tudi Azerbajdžana. Nekih velikih posebnosti ali kakršnegakoli vpliva na dobavo v Republiki Sloveniji ne bo.«