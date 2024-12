Putin tik pred koncem leta odločno: »Časa ni več!« (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da do konca leta ni časa za podpis nove pogodbe o tranzitu plina skozi Ukrajino, državi pa očital, da ni podaljšala pogodbe o dobavi plina Slovaški, Češki in Avstriji.

Kijev kaznuje Evropo?

»Sporočili so, da ne bodo podaljšali pogodbe,« je dejal ruski predsednik in dodal, da Kijev s to potezo kaznuje Evropo. Trenutni petletni tranzitni sporazum med Rusijo in Ukrajino se namreč izteče konec leta.

Putin: Slovaška pripravljena gostiti mirovne pogovore z Ukrajino Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je odprt za predlog Slovaške, da bi gostila morebitna mirovna pogajanja za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino. Na eni od ruskih televizij je dejal, da Rusija predlogu ne nasprotuje, in pohvalil »nevtralno stališče« Slovaške. Putin je ob tem ponovil, da bo Rusija dosegla vse cilje v Ukrajini. Po besedah ruskega predsednika Moskva odločno podpira mir, hkrati pa ne izključuje možnosti uporabe raket srednjega dosega v Ukrajini.

»Pogodbe ni in nemogoče jo je skleniti v treh ali štirih dneh,« je še dejal Putin v televizijskem nagovoru. Putin je še povedal, da je Rusija pripravljena Evropo oskrbovati s plinom prek Poljske prek plinovoda Jamal-Evropa.

Količine ruskega plina, ki prihajajo v Evropo prek Ukrajine, so relativno majhne. Leta 2023 je Rusija po tej poti poslala okoli 15 milijard kubičnih metrov plina, kar je le osem odstotkov celotne količine ruskega plina, ki je v letih 2018 in 2019 po različnih poteh pritekla v Evropo.

Plinovod Urengoj-Pomari-Užgorod iz časa Sovjetske zveze prinaša plin iz Sibirije skozi mesto Suzha, ki ga zdaj nadzorujejo ukrajinske vojaške sile v ruski regiji Kursk. Nato poteka skozi Ukrajino v Slovaško, kjer se plinovod razcepi v smeri proti Češki in Avstriji.