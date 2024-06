Ujma odnesla tudi tri štrkce

Takoj po meteorološkem začetku poletja je severovzhod države zajelo neurje z močnimi nalivi, padala je tudi toča. Posebej hudo je bilo na desnem bregu reke Mure, v Prlekiji, Halozah in Slovenskih goricah, najhuje pa na radgonskem območju. Zlasti kaotično stanje je v občinah Radenci in Gornja Radgona, a tudi v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Razkrižje, Ljutomer, Sveti Tomaž in Ormož ter naprej po Halozah in Ptujskem polju, v občinah Majšperk, Videm, Žetale in Ptuj.

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da so na območju Gornje Radgone prejeli 55 prijav dogodkov, aktivirali so sedem prostovoljnih gasilskih društev z več kot 70 gasilci. Podobno je bilo tudi na območju Radencev, kjer je bilo več kot 40 prijav dogodkov in tudi tam so aktivirali sedem prostovoljnih gasilskih društev, saj so gasilci predvsem črpali vodo iz kleti in drugih prostorov ter urejali dovoze do hiš. Uničenih je več kilometrov občinskih in lokalnih cest, vsaj začasno so sanirali številne plazove, zaradi katerih so morali evakuirati nekaj najbolj ogroženih družin.

Prebivalci Radencev povedo, da česa takšnega še niso doživeli. FOTO: Oste Bakal

1000 evrov je poplavljenim obljubil župan.

»Nobena komunalna opremljenost česa takega ne bi mogla zadržati,« je prepričan župan Radencev Roman Leljak. FOTO: Facebook Občine Radenci

Do štiri metre vode

Še enkrat znova se je potrdilo, da so se ureditve kanalizacij in vodotokov marsikje lotevali preveč po domače. Župan Radencev Roman Leljak je na uradnem profilu na facebooku ocenil, da gre za katastrofo. Najhuje je v naselju Boračeva ter naprej proti reki Muri, ob koritu Boračevskega potoka, ki je poplavil tudi številne ceste in povzročil zaporo. Leljak je obljubil, da bo na izredni seji občinskemu svetu predlagal, da vsaki prizadeti hiši takoj izplačajo tisoč evrov pomoči. Ni veliko, kot meni župan, a je bolje kot nič in najpomembnejše je, da pomoč dobiš takrat, ko jo najbolj potrebuješ. Leljak poudarja, da je bilo poplavljenih okoli 100 hiš, kjer je bilo pol metra vode, v nekaterih tudi do štiri metre.

»Škoda je zelo velika, po prvih ocenah bi rekel, da nekaj sto tisoč evrov samo na javni infrastrukturi,« je dejal Leljak in dodal, da je Boračevo okoli 18. ure zajel silovit, čeprav kratkotrajen naliv, ki je trajal okoli 15 minut. Po Leljakovih besedah so se skupaj z gasilci in civilno zaščito takoj odpravili na teren, a je bil kraj nedostopen, do ljudi niso mogli. »Ljudje so bili prepuščeni samim sebi in so brez elektrike čakali v višjih nadstropjih, da se voda umakne. Okrog 500 prebivalcem je povsem zalilo kleti, nekaterim tudi prva nadstropja domov. Voda se je umaknila okrog polnoči. Na žalost je prišel tak naliv, da nobena komunalna opremljenost česa takega ne bi mogla zadržati,« je dejal Leljak.

Intervencije so se vrstile druga za drugo. FOTO: Dani Mauko

Voda je v Radencih zalila vse ceste. FOTO: Oste Bakal

Novi plazovi

S posledicami ujme se spopadajo tudi v Gornji Radgoni, kjer so v krajih Črešnjevci in Police zaradi plazu evakuirali dve družini. Kot je povedala županja Urška Mauko Tuš, so se sprožili vsi zemeljski plazovi, ki so bili že popisani, a tudi številni novi. Ogroženih je še več hiš. Plazovi ogrožajo tudi daljnovod v naselju Police in vodovodno-kanalizacijsko omrežje. Poleg tega je bilo poplavljenih in neprevoznih več cest. Radgonska županja je tudi povedala, da so v ponedeljek zvečer aktivirali vse ekipe gasilcev celotnega občinskega gasilskega poveljstva Gornja Radgona kot tudi delavce radgonske komunale in pomožnih služb. Vse dejavnosti je koordiniral štab civilne zaščite s poveljnikom Markom Šajnovičem na čelu.

Štorklja pa že gradi novo gnezdo. FOTO: Oste Bakal

Gnezdo zgrmelo na tla Neurje ni prizaneslo niti živalim, tako domačim kot prostoživečim. Petra Halas je s solzami v očeh sporočila, da so v kritični noči izgubili štorkljino gnezdo v Iljaševcih. Zaradi ogromne količine dežja in vetra je gnezdo strmoglavilo na tla, skupaj s štirimi štrkci, čeprav so jih starši poskušali zaščititi s telesom in krili. Trije mladički so poginili, enega so rešili. Štorklja pa že gradi novo gnezdo.