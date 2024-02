Uf to pa bo bolelo: ste slišali, kako je Mahnič nasadil Goloba?

Zahteva za sklic izredne seje DZ na temo boja proti korupciji je uvod v vse naslednje korake, ki jih bo SDS vodila v naslednjih tednih in mesecih v boju proti korupciji na državni ravni, je dejal poslanec SDS Žan Mahnič.

Žan Mahnič. FOTO: Suhadolnik Jože

Vladi očita zavezanost h korupciji

»Robert Golob je najbolj koruptiven predsednik vlade v zgodovini naše države,« je prepričan poslanec SDS Žan Mahnič. Spomnil je na dejstvo, da je predsednik vlade generalni direktorici Unesca sam dejal, da imajo te dni zaradi korupcije krizo v koaliciji. »Če predsednik vlade reče, da se v koaliciji oz. vladi dogaja korupcija, pomeni, da je sam tisti, ki je najbolj odgovoren,« je poudaril Mahnič.

V SDS so v torek vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji.

Mahnič je ob tem opozoril na sporni nakup sodne stavbe in izmikanje odgovornosti Roberta Goloba in Dominike Švarc Pipan. »Kar zadeva stavbo na Litijski, ne pristajamo na zamegljevanje dejstev, da sta sedaj Robert Golob in Dominika Švarc Pipan tista, ki naj bi raziskovala korupcijo. Ne, Robert Golob in Dominika Švarc Pipan sta tista dva, ki sta omogočila korupcijo, ki sta omogočila krajo davkoplačevalskega denarja. Nobena seja vlade, ne redna, ne nujna, kaj šele korespondenčna, ni sklicana brez tega, da jo skliče predsednik vlade, da predsednik vlade da zeleno luč. Predsednik vlade je dal dvakrat zeleno luč za sklic dopisne seje, kar se tiče stavbe na Litijski in prerazporeditvi 7 milijonov evrov iz rezerve,« je bil kritičen Mahnič.

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Med temami izredne seje o kuropciji, ki jo zahtevajo v SDS je tudi poslovanje podjetja premierja Roberta Goloba Star Solar z državno energetsko družbo Borzen, kar je po Mahničevih besedah primer, ki ga še ni bilo v zgodovini.

Želijo pa spregovoriti tudi o po njihovem mnenju netransparentnem in nesmotrnem nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov. Spomnili pa so tudi na afero spornega nakupa stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani v vrednosti 7,7 milijona evrov za potrebe sodišč, kjer se po njihovem mnenju ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan spreneveda, zavaja in laže.