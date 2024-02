Medtem ko Slovenija čaka Golobovo odločitev, finančni minister o vlogi Švarc Pipanove takole

Finančni minister Klemen Boštjančič je pozdravil informacije, da naj bi NPU preiskavo nakupa prostorov na Litijski cesti širil tudi na njegov resor. Meni, da je treba zadevi čim prej priti do dna in da dileme o objektivni odgovornosti ministrice Dominike Švarc Pipan ni, ključno je vprašanje, ali lahko ta pri razčiščevanju še kaj pomaga ali škodi.

»Upam, da se preiskava širi in da bodo ustrezni organi preiskali vse, kar se tiče tega postopka. Vse dokumente, ki jih imamo, jim bomo dali. Nadejam se, da bodo to naredili tudi povsod drugod, ker je seveda marsikaj v tem primeru šlo narobe,« je dejal finančni minister in podpredsednik vlade.

Ministrica Dominika Švarc Pipan in premier Robert Golob se bosta popoldne znova pogovorila o njeni politični usodi. Medtem občinske organizacije SD na torkovem sestanku z vodstvom stranke pričakujejo predvsem pojasnila generalnega sekretarja Klemna Žiberta o njegovem domnevnem vmešavanju v posle ministrstev in glede nepremičnin njegove družine.

V medijih so namreč zakrožile neuradne informacije, da preiskavo domnevnih nepravilnosti nakupa prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani v višini 7,7 milijona evrov Nacionalni preiskovalni urad (NPU) širi tudi na ministrstvo za finance.

Klemen Boštjančič, minister za finance. FOTO: Jože Suhadolnik

Po Boštjančičevih besedah sicer preiskovalci še niso stopili v stik z njegovim resorjem, a upa, da bodo čim prej.

Opozarjali, da je časa za izpeljavo posla zelo malo

V drugi polovici decembra so tako po njegovih besedah z ministrstvom za pravosodje komunicirali, da sredstva so, a opozorili, da je časa za izpeljavo posla zelo malo.

Robert Golob se še vedno odloča o nadaljnjem sodelovanju Švarc Pipanove v vladi, potem ko so ji v SD odrekli podporo in ga večkrat pozvali, naj predlaga njeno razrešitev.

»Na ministrstvu so zagotovili, da je vse v redu, da dejansko potrebe so, da bodo s tem rešili problem več sodišč v Ljubljani in da so sposobni ta projekt izpeljati še v letu 2023,« je dejal Boštjančič. Slednje kaže na to, da je torej za projekt v veliki meri morala biti zbrana in pripravljena ustrezna dokumentacija, sicer ga ne bi bilo mogoče izpeljati, meni minister. »Kar seveda izkazuje, da je v tem procesu marsikaj šlo narobe,« je ocenil.

Obenem je zanikal, da bi o tem ali kateremkoli drugem projektu govoril z generalnim sekretarjem SD Klemnom Žibertom. Ministrica Švarc Pipan je namreč v preteklih dneh očitke o domnevnih nepravilnostih poslov usmerila tudi v nekatere člane SD, predvsem vpletanje Žiberta v posel in prirejanje dokumentacije uradnikov ministrstva.