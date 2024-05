Joj, kakšna smola! Nemo je razbil zmagovalni pokal (VIDEO)

Ponoči je Švicar Nemo postal veliki zmagovalec letošnjega izbora za pesem Evrovizije. Skupno je prejel 591 točk, 365 so mu jih podelile strokovne žirije, 226 pa publika. Ko je po razglasitvi prišel na oder in presrečen še enkrat odpel zmagovalno skladbo The Code, pa se mu je pripetila neljuba nesreča.

»Zaključek, ko Nemo razbije zmagovalni pokal je res lepa prispodoba za letošnjo Evrovizijo,« je zapisal pod posnetek eden izmed komentatorjev.

So pa Nema na novinarski konferenci vprašali, kako komentira dejstvo, da so morali oboževalci, ki so s seboj prinesli nebinarno zastavo, zastavo pustiti zunaj. Dejal je, da je tudi sam moral zastavo sam pretihotapiti v notranjost in dodal, da gre za dvoličnost. »Razbil sem kodo, razbil sem pokal. Pokal je mogoče popraviti, morda vsake toliko časa potrebuje malo popravila tudi Evrovizija,« je dejal in požel aplavz prisotnih na novinarski konferenci.