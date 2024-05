Janša jih je označil za oboževalce Stalina, takšne zastave so vihrale na FDV (FOTO in VIDEO)

Študenti, ki iz protesta spričo dogajanja v Gazi zasedajo predavalnico ljubljanske Fakultete za družbene vede (FDV), so ponovili svoje zahteve do fakultete in univerze. Zahtevajo, da instituciji javno in jasno obsodita genocid v Gazi ter priznata pravico Palestincev do osvobodilnega boja proti izraelski okupaciji.

Janša o študentih, ki protestirajo na FDV Oboževalci Stalina na FDV s sporočilom našim partnerjem v zvezi Nato. Po mnenju vlade in Tanje Fajon se ugled Slovenije v svetu dviguje. Res?



»Pri simboliki se ne bomo ustavili,« so poudarili študenti in izrazili pripravljenost stopnjevati pritiske, dokler FDV in ljubljanska univerza ne sprejmeta njihovih zahtev. Od univerze zahtevajo tudi, da prekine tekoči projekt z izraelskim inštitutom Technion.

»Slovenija mora končati kolaboracijo s sionističnimi okupatorji«

»Dekan Iztok Prezelj je zatrdil, da se načelo strinjamo in nas ločijo le manjše razlike v dikciji. A to bodo pokazala šele njegova dejanja,« so izjavili, potem ko je Prezelj minuli teden v imenu vodstva FDV pojasnil, da je cilj vodstva oblikovanje možnih skupnih stališč s študenti.

Po besedah študentov so tako Slovenija kot ljubljanska univerza in FDV v luči genocida v Gazi dolžne ukrepati hitro in odločno, češ da se o priznanju genocida oz. očitnih dejstev ni kaj pogajati. Prav tako mora Slovenija »kolaboracijo s sionističnimi okupatorji« nemudoma zaključiti, so dodali.

FDV študentski protest Palestina FOTO: Črt Piksi

Doslej je zahteve študentov podprlo šest kateder na fakulteti, študentski svet FDV, sedem kateder z drugih univerz, osem nevladnih organizacij, dva akademska inštituta in dva študentska sveta drugih fakultet ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO).

