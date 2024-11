Ubili so ga, ker je zdravil partizane (FOTO)

V Kulturnem domu Svoboda v Grižah so predstavili knjigo o dr. Josipu Jožetu Potrati, velikem domoljubu in zdravniku, po katerem se imenuje tudi ZD Žalec. Avtor knjige je Edvin Planinšek, medicinski tehnik v tamkajšnji ambulanti družinske medicine. V knjigi so zbrana pričevanja ljudi, ki so dr. Potrato poznali osebno, zgodovinski dokumenti in fotografije, ki bralcu ne omogočajo samo poglobljenega vpogleda v življenje zdravnika, ampak mu tudi pomagajo razumeti širši kontekst časa, v katerem je deloval. Z avtorjem knjige se je pogovarjala Blanka Pantner.

V knjigi so zbrana pričevanja ljudi, ki so dr. Potrato poznali osebno, zgodovinski dokumenti in fotografije. FOTO: Darko Naraglav

Prihodnje leto bo minilo že 125 let od rojstva tega pomembnega moža s Hipokratovo prisego, o katerem je že pred 24 leti pisal Franci Ježovnik iz Griž, ki je zapustil pomembno dediščino podatkov tudi o dr. Potrati. Ti so bili v veliko pomoč avtorju pri pisanju knjige, dragoceni so bili tudi podatki ljubiteljskega zgodovinarja dr. Ivana Dolinarja, od katerega smo se poslovili januarja letos.

Vsestransko angažiran

Potrata se je rodil leta 1900 v Trstu v družini očeta Jožeta, pristaniškega delavca, strojnika v tržaškem pristanišču, in mame Apolonije, rojene Jamšek, iz Loža pri Vipavi. Osnovo šolo je obiskoval v Trstu, srednjo pa v Idriji in Kranju, kjer je maturiral. Medicino je študiral v Zagrebu in Ljubljani, končal v Padovi. Bil je zaveden Slovenec. Kot člana organizacije TIGR so ga fašisti preganjali, zato je skupaj z ženo Doro, materjo in sestro Zorko pobegnil v Jugoslavijo, v Savinjsko dolino, v Zabukovico, kjer je leta 1932 postal zdravnik Bratovske skladnice rudnika Zabukovica in njegovih rudarjev.

Rodil se je leta 1900 v Trstu. VIR: Knjiga Edvina Planinška

1942. SO GA ustrelili kot talca.

Kot človek proletarskih korenin si je hitro pridobil spoštovanje in zaupanje zabukovških knapov. V njem so videli sposobnega, neutrudnega in požrtvovalnega zdravnika. Z ženo sta bila tudi ustanovitelja Sokola. Sodeloval je pri Goriški matici, pisal poljudnoznanstvene knjige, kot je bila Prva pomoč v nezgodah, sodeloval pri raznih strokovnih revijah in bil vsestransko angažiran. Pred vojno je zdravil zabukovške knape in njihove družine, po okupaciji Slovenije je takoj začel pomagati partizanom.

Zelo rad je hodil v hribe. VIR: Knjiga Edvina Planinška

Bil je človek z velikim srcem, publicist in velik domoljub. A bil je izdan in 7. novembra 1941 so ga prvič aretirali, češ da zdravi bolne in ranjene partizane. Tega mu niso mogli dokazati, zato so ga izpustili, sledila je druga aretacija, saj se je znašel na seznamu domačinov, ki so pomagali partizanom; zdravnik je bil sicer opozorjen, da je izdan, a je izjavil, da mora kot zdravnik pomagati in da ne bo zbežal. V Mariboru so ga kot talca ustrelili 11. aprila 1942, bil je prvi slovenski zdravnik, ki ga je ustrelil okupator. Na isti dan je bila aretirana njegova žena Dora, doma so ostali trije sinovi, Borut, Marko in Andrej. Avgusta istega leta so jo iz Maribora odpeljali v Auschwitz, kjer je umrla naslednje leto.

Prireditev sta organizirali predsednica KuD Svoboda Griže Lilijana Ježovnik Jančič ter Lidija Tamše v sodelovanju z Gledališko skupino Pika na i, vezno besedo je oblikovala Tanja Kastelic, za spremljevalni program so poskrbeli Alenka Drevenšek, Ubrane strune in Zabukovčani. Prireditev so z obiskom počastili župan Janko Kos, podžupan Roman Virant, direktorica ZD Žalec Hana Šuster Erjavec, predsednica KS Griže Olga Markovič, številni krajani in drugi gostje.