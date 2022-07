Tuš pričaral že tisoče nasmehov

Tuš je na Debelem rtiču zaznamoval 20 let družbenoodgovornega projekta Pričarajmo nasmeh. V dveh desetletjih so skupaj s partnerji in kupci pričarali nepozabne poletne počitnice skoraj 10.000 otrokom iz vse Slovenije. Tudi letos bodo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije poskrbeli za nasmehe 500 otrok iz socialno deprivilegiranih okolij iz vse države, ki bodo na najlepšem koščku slovenske obale uživali v brezskrbni igri, učnih aktivnostih in morskih radostih. V teh dneh je tam prva skupina 113 otrok s Koroške, Notranjske, iz Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, ki je svoje vtise o morskih dneh delila z obiskovalci dogodka in se veselila prav posebnega poletnega rajanja s skupino Čuki.

Brezskrbna igra.

Žal so prepogosto otroci tisti, ki v socialno deprivilegiranih okoljih niso deležni otroštva, kot si ga zaslužijo.

Pozitiven odziv

Tuš je pred 20 leti začel dobrodelni projekt Pričarajmo nasmeh, s katerim so začrtali smer svoje družbenoodgovorne strategije in pomagali najranljivejšim v naši družbi: »Žal so prepogosto otroci tisti, ki v socialno deprivilegiranih okoljih niso deležni otroštva, kot si ga zaslužijo. K njim so vsa leta usmerjeni naši napori po pomoči, najprepoznavnejši pa je zagotovo dobrodelni projekt Pričarajmo nasmeh,« ob obletnici razlaga vodja projekta Pričarajmo nasmeh v Tušu Anja Marjetič in s ponosom dodaja, da je bil njihov projekt eden prvih tovrstnih, ki so mu kot pozitivnemu zgledu sledili mnogi drugi. »Edinstven je tudi po tem, da ga podpirajo naši poslovni partnerji, z nakupi izbranih izdelkov v trgovinah Tuš in Tuš drogerijah pa tudi kupci, ki se našemu povabilu po pomoči vedno odzovejo izjemno pozitivno.«

Vesna Mikuž, predsednica Rdečega križa Slovenije, in Andraž Tuš, prvi mož Skupine Engrotuš

Dobrodelni projekt ves čas temelji na zelo preprosti, a iskreni ideji – otrokom pričarati nepozabne počitniške dni, in to, kot rečeno, na najlepšem koščku slovenske obale. Prav zato že od samega začetka sodelujejo z Rdečim križem Slovenije in njihovim Zdraviliščem RKS Debeli rtič: »Otrokom izkušeni vzgojitelji pričarajo izobraževalne urice, zabavne trenutke ob večernih druženjih, poskrbijo za tečaje plavanja in vedno nepozaben izlet z ladjico. Prav tako je vedno odlično poskrbljeno za prijetno namestitev ter odlično hrano. In še najpomembnejše, otroci so vedno deležni občutka varnosti, miru in sprejemanja,« Marjetičeva našteva posebnosti počitniških dni.

10.000 otrok je že bilo na za njih nepozabnih počitnicah.

Vse težji izbor

Petsto otrok izberejo območne enote Rdečega križa Slovenije v sodelovanju s centri za socialno delo in socialnimi službami na osnovnih šolah. Izbor je sicer iz leta v leto težji: »Na Rdečem križu Slovenije, na naših 56 območnih združenjih, vsak dan poslušamo takšne in drugačne zgodbe. Včasih je težko presoditi, katera je bolj žalostna. Vse so. Najbolj žalostne pa so tiste, ki jih ne slišimo. Najbolj žalostni so obrazi tistih otrok, ki počitnice preživljajo doma, v mogoče ne najbolj optimalnih, kaj šele idealnih ali popolnih razmerah. To so tisti obrazi, ki so vedno skriti nekje v kotu, sami, potisnjeni na rob. Obrazi, ki se ne smejijo, ker se ne znajo smejati in nimajo razloga za smeh.

Stkejo so nova in nepozabna prijateljstva.

No, po zaslugi družbe Engrotuš, enega naših najbolj zvestih donatorjev, se vsako leto 500 otrok tukaj na Debelem rtiču smeji. Uživajo, in kot nam mnogi zaupajo, tukaj preživljajo najlepše dni, ki se jih spominjajo še dolgo po tem. In tako že 20 let, kar pomeni 10.000 otrok. Ni malo tistih, ki so bili pred petnajstimi ali še več let tukaj kot srečni in nasmejani otroci, danes pa so prostovoljci Rdečega križa, animatorji, vzgojitelji … tak nasmeh je vreden še toliko več. Nasmeh tistih, ki želijo pomagati in osrečevati druge,« je ob obletnici dobrodelnega projekta povedala mag. Vesna Mikuž, predsednica Rdečega križa Slovenije.

Bili so na počitnicah. Noro dobrih počitnicah.

Številna pisma zahvale

Letošnja obletnica nosi še pomembnejše sporočilo, saj dokazuje, kako potrebni so svetli zgledi pomoči v naši družbi. »Pomen dobrih dejanj smo predstavili v Zdravilišču RKS Debeli rtič, kjer so nam otroci iz prve roke pokazali, kako zelo uživajo v brezskrbnih počitniških dneh.

Še ena s skupinskimi nasmehi

S pravo razigranostjo so rajali tudi ob presenečenju, ki smo jim ga pripravili, na zabavi s skupino Čuki,« opisuje Anja Marjetič in sklene z mislimi, ki odgovornim v Tušu vedno znova dokazujejo pomen pomoči ranljivejšim skupinam v naši družbi: »Po letovanjih dobimo številna pisma zahvale in vedno znova se nas dotakne, ko preberemo, kako so otroci hvaležni za dobro hrano, da do našega letovanja nikoli niso v živo videli morja ali okusili slanosti vode ter kako zelo pogrešajo druženje z vrstniki. Pričaranih nasmehov smo zato vsako leto zares veseli in nanje ponosni skupaj z vsemi, ki sodelujejo v našem projektu.«