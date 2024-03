Tudi pri SNS brez presenečenj: Jelinčič bo predsednik še štiri leta

V Žalcu je potekal 13. kongres Slovenske nacionalne stranke (SNS), katerega vodilo je bilo Slovenija pripada Slovencem - ne Balkanu, ne EU in ne ZDA. Na njem so bili izvoljeni trije novi podpredsedniki stranke, za predsednika stranke pa je bil ponovno, za štiriletni mandat, izvoljen dosedanji predsednik Zmago Jelinčič Plemeniti.

Trije novi podpredsedniki stranke so Matjaž Perše, Matevž Perovec in Alenka Jelenovič, navaja sporočilo za javnost.

Neuradno so določili tudi listo kandidatov za evropske volitve, ki jo bodo objavili na dan vložitve liste pri Državni volilni komisiji.

So za omejitev migracij in odpravo termina sovražni govor

Kot točke naslednjega programskega izhodišča so med drugim sprejeli zavzemanje za omejitev migracij in deportacije nezakonitih migrantov v dežele izvora, obvezno revizijo politik združevanja družin in prenehanje tega izvajanja skupaj s pregledom in prilagajanjem socialnih podpor prišlekom.

Podpirajo prepoved volilne pravice na lokalnih volitvah za tujce z začasnim bivanjem v Sloveniji in ohranjanje slovenskega jezika kot obveznega, z možnostjo učenja jezikov drugih narodnosti na osebni ravni, vendar brez državnega subvencioniranja.

Zavzemajo si tudi za odpravo termina sovražni govor in črtanje sankcij v povezavi z njim. Zagovarjajo družinske strukture, ki temeljijo na očetu, materi in otroku, izpostavljanje zgodovine slovenskega naroda ter brisanje LGBTQ+ iz učnih programov. Zavzemajo si za ponovno vzpostavitev normalnih odnosov z Rusko federacijo ter umik Slovenije iz članstva v EU in vojaške zveze NATO.

Zagovarjajo ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka, prepoved spremembe spola in "prenovitev ter odstranitev škodljivih" nevladnih organizacij.