Jelinčič po vrtcu v Žalcu zdaj nad Maribor: »A so mogoče Hrvatje zasedli še kaj česar ne vemo?!«

Prvak izvenparlamentarne stranke SNS je zadnje čase zelo dejaven. Še posebej na družbenih omrežjih. Poročali smo že, da se je Zmago Jelinčič Plemeniti spravil na vrtec v Žalcu, kjer da so zaposleni dobili navodilo, da se morajo učiti albanščine. Še pred tem ga je vznemiril predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ.

Tokrat pa so ga zmotili avtobusi v Mariboru. Tako je na omrežju X zapisal:

»V Mariboru se požvižgajo na Zakon o javni rabi slovenščine in imajo na mestnih avtobusih Marproma napise zgolj v srbo-hrvaškem in angleškem jeziku. A so mogoče Hrvatje poleg slovenskega morja zasedli še kaj česar ne vemo?!«

Za pojasnila smo se obrnili na Mariborski potniški promet Marprom. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.