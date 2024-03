Jelinčič: »Eden najlepših vrtcev v Sloveniji bo zdaj albanska enklava«. Imamo odgovor ...

Na družabnem omrežju je s svojimi navedbami ponovno razburil prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Tako se je postavil pred vrtec v Žalcu in dejal, da so uslužbenci v vrtcu Žalec menda od vodstva vrtca prejeli ustno zahtevo, da se morajo od naslednjega tedna naprej začeti učiti albanski jezik. Dodal je še, da starši izpisujejo otroke iz tega vrtca in jih vpisujejo na druge. »Eden najlepših vrtcev v Sloveniji bo zdaj albanska enklava,« je zaključil.

Vrtec Žalec: zaposlenim nikoli ni bilo ukazano, da se morajo učiti albanščine

Seveda smo trditve šefa SNS preverili. Natalija Starič Žikić iz Vrtca Žalec je tako zapisala, da trditve »da so menda uslužbenci v vrtcu Žalec menda z vodstva vrtca prejeli ustno zahtevo, da se morajo začeti učiti albanski jezik. In to od naslednjega tedna?« ne držijo in jih kategorično zanikajo, saj je navedeno neresnično. In še: »V kolikor se je gospod za posnetek pripeljal v Žalec, bi pričakovala, da vstopi v vrtec ter pridobi resnične podatke.« Zaposlenim v vrtcu nikoli ni bilo ukazano, da se morajo učiti

albanskega jezika, kar se lahko preveri pri njih.

V vrtcu je trenutno vključenih 842 otrok, od tega je 46 otrok albanske narodnosti, največ jih je vključenih v enotah v mestu Žalec, kjer delujejo 4 enote (skupaj imamo 13 enot).

Starič Žikićeva je tudi zanikala navedbe Jelinčiča, da se iz vrtca otroci izpisujejo in dodala, da se to lahko preveri na spletni aplikaciji MVI, kjer podatki kažejo, da se število otrok v Vrtcu Žalec veča. Je pa dodala, da se v okviru izvajanja dejavnosti srečujejo s težavami, ki nastanejo zaradi jezikovne bariere.»Iščemo rešitve, da se pri delu z njimi opolnomoči strokovne delavce, hkrati tudi iščemo načine, da priseljenci čim prej oz. takoj osvojijo pravila, ki veljajo v našem vrtcu.« Občina Žalec zagotavlja dodatno strokovno pomoč za zmanjševanje jezikovnih barier, učenje slovenskega jezija, kar je v pomoč tako strokovnim delavcem vrtca, učiteljem in seveda otrokom, je zaključila sogovornica.

Minister Felda: Učiteljem se ne bo treba učiti novih jezikov

Sicer pa je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda v državnem zboru zatrdil, da predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje SFRJ in vložena koalicijska dopolnila ne določajo, da se bodo morali učitelji učiti jezikov teh pripadnikov. Predlog predvideva nadaljevanje obstoječe prakse, je zatrdil.

Poslanci NSi s prvopodpisanim Aleksandrom Reberškom so v parlamentarno proceduro vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Menijo, da zakon ni potreben in je škodljiv.

Tako je odgovoril na poslansko vprašanje Ive Dimic iz NSi, ki je slišala informacije, da bodo morale vzgojiteljice v določenem delu države prihodnji teden začeti obvezen tečaj albanskega jezika.