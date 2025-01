Trump spet šokiral, a naš strokovnjak mu je jasno in glasno povedal ...

Novi predsednik ZDA Donald Trump je po ponedeljkovi inavguraciji podpisal vrsto izvršnih odredb, vključno s pravno zavezujočimi izvršnimi ukazi. Ukrepi zajemajo vse od odprave politik predhodnika Joeja Bidna in ukinitve pravice do državljanstva z rojstvom v ZDA do uvedbe izrednih razmer na meji z Mehiko in pomilostitve napadalcev na kongres.

Tako je Trump notranjemu ministrstvu naložil, naj Mehiški zaliv preimenuje v Ameriški zaliv. Meni namreč, da da gre za primernejše in lepše ime. Trenutno poimenovanje je v rabi od 16. stoletja.

Pa je takšno preimenovanje sploh realno mogoče? Kot je za Slovenske novice pojasnil predsednik Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen dr. Matjaž Geršič, je za razmejitev in poimenovnja morij in oceanov, ter nekaterih drugih večjih vodnih teles, pristojna Mednarodna hidrografska organizacija. Od leta 2002 je njena članica tudi Slovenija, zato je dolžna spoštovati odločitve te organizacije.

Razmejitev in poimenovanje Mehiškega zaliva (to je slovenski eksonim za Gulf of Mexico) sta bila s strani Mednarodne hidrografske organizacije uradno določena leta 1953. Sicer za standardizacijo zemljepisnih imen na svetovni ravni skrbi UNGEGN (Skupina izvedencev OZN za zemljepisna imena), na nacionalni ravni pa standardizacijske komisije posameznih držav (pri nas Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije).

Ali Trumpova samovolja pije vodo?

»Samovoljne spremebe imen morij so brez soglasja članic Mednarodne hidrografske organizacije v nasprotju z mednarodnim pravom,« je zatrdil dr. Geršič.