Na televizijo se vrača Zvezdana z gosti

Danes zvečer se bo na Areni TV odvila prva nova/stara pogovorna oddaja, ki jo bo vodila vsestranska ustvarjalka Zvezdana Mlakar. Prvi gost bo bosonogi Nara Petrovič, filozof, avtor šestih knjig, človek, ki si upa živeti drugače in na podlagi lastne izkušnje o tem tudi pisati.

»Popolnoma me je navdušila njegova knjiga Ljubezen 22, plagiat,« pravi voditeljica oddaje Zvezdana z gosti. »Moja oddaja na nacionalni televiziji je bila prekinjena na silo, jaz pa sem imela še neskončno idej, veliko gostov me je čakalo,« o razlogih za zagon stare/nove oddaje, v kateri je s sogovorniki redno podirala tabuje, odstirala druge vidike življenja, odpravljala zastarele predsodke in podobno, pripoveduje igralka, voditeljica, skratka vsestranska ustvarjalka.

Navdušena je nad profesionalnostjo studia, svetlobe, kostumov, vsebine.

»Del mojega življenja je bilo to, da sem ves čas gledala zanimive ljudi, iskala ideje. Ko so oddajo ukinili, sva z urednikom Rokom Smolejem rekla, okej, izkoristiva to pavzo, da napiševa knjigo o tem, kaj sem se jaz iz vseh teh pogovorov šestih sezon naučila,« je presrečna, da bo lahko znova gostila zanimive sogovornike in sogovornice. Vsa ta leta, odkar oddaje ni, jo ljudje na ulici namreč ustavljajo in ji pripovedujejo, kako radi so jo gledali in koliko so se tudi sami naučili.

Podiranje tabujev, razkrivanje zamolčanih stvari, a na Zvezdanin način, iskreno in globoko. FOTO: VORANC VOGEL

Upala, da jo bodo povabili nazaj

Priznava, da je z oddajo na kateri drugi televiziji odlašala, saj je upala, da jo bodo z nacionalne televizije povabili nazaj. »Ampak moja oddaja ta trenutek ni v njihovem konceptu, kar jaz popolnoma razumem. Zato sem se obrnila na druge televizije, med vsemi ponudbami pa sem naletela na to majhno televizijo, kjer so mi ponudili odlične pogoje in me sprejeli tako, kot mi profesionalci sanjamo, predvsem spoštljivo. Prav tako nisem čutila nobenega korporativnega pritiska glede gledanosti,« pojasnjuje sogovornica in dodaja, da je mesto urednice sprejela pisateljica in novinarka Katarina Keček, ki je pred kratkim v knjigi Okupatorjeva hči popisala svojo kalvarijo, ko je kot študentka pristala med izbrisanimi.

Katarina Keček, pisateljica in novinarka, bo nadomestila urednika z nacionalke Roka Smoleja. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Oddaja bo pozitivno naravnana

Navdušena je nad profesionalnostjo studia, svetlobe, kostumov, vsebine. »Vse je na visoki ravni, tako kot sem si predstavljala in kot želim. Navsezadnje pa pogovori še vedno ohranjajo tisto bistvo, da so preprosti, iskreni in da iščemo dobro. Da ne iščemo nekaj negativnega, temveč tudi skozi napake iščemo rešitve oziroma vidimo, kako se različni ljudje spopadajo s svojimi življenjskimi izzivi.« Oddajo bodo vsebinsko malo razširili, sicer pa jo bo pletla skupaj z gosti. Na vprašanje, kaj bo novega, hudomušno pripomni, da je že ona nova.

Nocojšnji prvi gost bo Nara Petrović, bosonogi posebnež in avtor šestih knjig. FOTO: ROMAN ŠIPIĆ

»Že samo jaz sem nova ali drugačna Zvezdana, kot sem bila pred leti, saj se ves čas spreminjamo, svet se okrog nas spreminja. Novo bo torej vse, kar se zdaj dogaja v svetu, kar je novega v meni, česar sicer ne znam čisto natančno določiti,« pojasnjuje in dodaja, da samega koncepta oddaje ni spreminjala. »Enostavno si želim imeti neki uvod, s čimer nagovorim ljudi. Vem, kako pomembno je, da slišijo tudi moj odnos do gosta, zakaj sem si gosta izbrala, zakaj se mi zdi zanimiv. Morda bo malo več mene v smislu komentarja, sicer pa ljubezen, ljubezen, ljubezen, pozornost, spoštovanje, iskrenost …« vzneseno dan pred oddajo navaja Zvezdana.

Pogovarjati se je treba o vsem, a spoštljivo

Danes je potreba po razbijanju tabujev še večja, saj je treba govoriti o stvareh, ki so zamolčane, pravi. »Vidim, da tudi ljudje vedno bolj cenijo in spoštujejo iskrenost, globino. Vsak človek se ob določenih besedah ustavi, zasliši, kako zatrepeta njegovo srce, samo do tega srca je treba znati najti pot. Ni se treba zaklepati z verigami, zapirati v škatle, saj vemo, da to nikamor ne pelje. Trdno verjamem, da se je treba pogovarjati o vsem, kar je človeško, in sicer s pozicije spoštovanja, ko poskušaš nekaj razumeti, znotraj tega pa poiščeš svojo resnico,« pravi Mlakarjeva. »Čeprav morda mislimo, kako smo si ljudje različni,« dodaja, »pa v osnovi nismo.«

»Vsi dihamo isti zrak, razlikujemo pa se v podrobnostih. Kljub temu smo veliko bolj povezani, da bi se dobro razumeli, pa se moramo še več pogovarjati in se še bolj posvečati drug drugemu,« sklene sogovornica.