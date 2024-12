Trop volkov lomasti po Pohorju

Volkovi so se tudi v preteklosti že pojavljali na Pohorju, a vendarle bolj ali manj občasno in posamično. V zadnjem času pa se vse bolj nakazuje, da se je tam oblikoval stabilen trop teh zveri, ki sicer ni nevaren za ljudi, kljub temu pa je dobro biti previden, saj na severovzhodu države niso vajeni volkov, kot so jih ponekod drugod po Sloveniji.

Revirni lovci Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) so namreč v novembru, in sicer na območju lovišča s posebnim namenom (LPN) Pohorje, z avtomatskimi kamerami posneli trop volkov. ZGS bo na tem območju še naprej zbiral neinvazivne genetske vzorce, s čimer želijo ugotoviti, od kod izvirajo, saj so te zveri znane po tem, da lahko premagujejo velike razdalje.

Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na ZGS

So izjemno plašne živali, ki se pred človekom umikajo in zanj niso nevarne.

Volkovi so sicer pomemben sestavni del naših gozdov in so bili v preteklosti prisotni na območju celotne Slovenije. Pozneje so bili sistematično preganjani, zato so se ohranili le v majhnem številu, in sicer na Kočevskem in Notranjskem. Po zavarovanju vrste v začetku 90. let prejšnjega stoletja, najprej zaradi lovcev, nato pa še države, si je populacija v Sloveniji opomogla ter se razširila v Alpe, kjer je od leta 2018 tudi stalno prisotna. Podobno širjenje opažajo drugod po Evropi.

Kot krovna vrsta so kazalnik zdravega gozdnega ekosistema. Dejstvo je, da imajo velike zveri v naravi nenadomestljivo vlogo, res pa je tudi, da lahko povzročajo precejšnje konflikte z dejavnostmi, ki jih človek izvaja v prostoru, denimo, v živinoreji. ZGS zato že vrsto let išče rešitve in spodbuja ukrepe za pomoč rejcem pri preprečevanju napadov zveri na domače živali. Kot najbolj učinkovite so se izkazale visoke elektromreže ter pastirski psi. Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na ZGS, pravi: »Medtem ko volk za človeka ni nevaren, pa lahko napade pašne živali. Rejce zato spodbujamo k izvajanju preventivnih ukrepov. Za tiste, ki bi želeli zavarovati svoje živali pred zvermi, imamo na voljo ustrezno zaščitno opremo v okviru različnih projektov (LIFE Wild Wolf in LIFE Varna paša).« Za dodatne informacije o zaščitnih ukrepih pa se lahko vsakdo obrne tudi na ZGS.

Branijo svoj teritorij ...

Volkovi imajo dobro razvit sistem samoregulacije, ki preprečuje, da bi se na določenem območju prenamnožili. Trop običajno šteje od 4 do 12 članov in živi na svojem teritoriju, tega pa branijo pred drugimi volkovi.

Na območju so se stabilizirali.

V Sloveniji obsega povprečen volčji teritorij 400 km2 (40.000 ha). V okolici Velenja so sicer že aprila 2023 zaznali prisotnost volkulje, na območju Zgornje Savinjske doline pa posamezne volkove zaznavajo zadnjih nekaj let.

Pohorje je namreč nadvse primeren življenjski prostor za volka, širitev na to območje zato ni nepričakovana. Skupno je bilo v Sloveniji v sezoni 2022–2023 prisotnih 117 (107–125) volkov, kar je primerljivo z rezultati spremljanja v sezoni 2020–2021, ko jih je bilo zaznanih 120 (106–147).

... a se nas bojijo

Srečanja z njimi so sicer redka, saj so praviloma plašne živali, ki se človeka izogibajo. Tudi srečanje s tropom ni nevarno. Tisočletja smo jih preganjali in jim globoko vtisnili strah, zato se nas izogibajo v širokem loku in nas ne dojemajo kot potencialen plen. Izidor Cojzer, vodja LPN Pohorje, je povedal: »Na območju LPN Pohorje prvič zaznavamo volčji trop. V minulih mesecih smo na podlagi najdb uplenjene divjadi sklepali, da se v lovišču nekaj dogaja, prisotnost volkov pa je potrdila šele fotografija lovske kamere. Nasploh so volkovi izjemno plašne živali, ki se pred človekom umikajo in zanj niso nevarne.«

Na podlagi najdb uplenjene divjadi so lovci sklepali, da se v lovišču nekaj dogaja. Da so bili na pohodu volkovi, je potrdila šele fotografija lovske kamere.

Če do srečanja vseeno pride, ostanimo mirni, opozorimo na svojo prisotnost in se umaknimo. Če se sprehajamo skozi gozd, imejmo psa vedno na povodcu. »Če ga boste imeli na povodcu, potem ne bo prišlo do morebitnih neželenih srečanj med psom in volkovi,« še poudarjajo na ZGS.