Trgovci zmagali, vozniki bomo plačevali

Vlada Janeza Janše je na sredini večerni 33. redni seji obravnavala predlog zakona o demografskem skladu in predlog petega protikoronskega zakona. Eden izmed večernih ukrepov, ki jih bomo občutili, pa je sklep, da ni več potrebna regulirana cena 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Po novem se bodo tudi cene bencina 95 in dizla oblikovale na trgu. Tak ukrep je pripravilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, čeprav liberalizacija trga goriv poteka že od leta 2016 in vlade Mira Cerarja.Vlada si obeta nove igralce na trgu goriv, točneje »do vstopa novih diskontnih ...