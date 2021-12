Tragična smrt 10-letnice: po državnem sekretarju javnost razburila še Levica

Slovenijo in Hrvaško pretresa smrt 10-letne turške deklice v reki Dragonji. Deklico je v četrtek zvečer odnesla narasla rekla, njeno truplo so v soboto našli na hrvaški strani meje, okoli dva metra pod gladino vode. Njeno mater in še tri otroke so slovenski organi že v četrtek vrnili na Hrvaško. Skupaj z otroki, starimi 18, 13 in pet let, je zdaj nastanjena v azilnem domu.

Predalič: Kriva je mati, ki se je spuščala v vodo z majhnimi otroki

V javnosti je v petek precej prahu dvignila izjava državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boža Predaliča, ki je dejal, da je za smrt deklice odgovorna mati. Kot je povedal, po njegovem mnenju »tu ne gre za krivdo ministrstva niti slovenske vlade. Ne bi rad bil kritičen, ampak gre za neodgovornost matere, ki se je v takšnih okoliščinah spuščala v vodo z majhnimi otroki.«

Levica zamešala imena

Na facebooku se je na besede sekretarja odzvala tudi Levica, ki je prepričana, da je za vsako smrt v naših rekah in gozdovih odgovorna slovenska država. Prepričani so, da »slovenski obmejni varnostni režim že dolga leta sistematično krši mednarodno in humanitarno pravo z množičnim potiskanjem beguncev nazaj na Hrvaško brez primerne obravnave prošenj za azil«.

A pri objavi so storili napako, ki je mnoge zmotila. Dvakrat so namreč zapisali, da se je tragedija zgodila v Kolpi (namesto Dragonji). Ena od komentatork je zgrožena zapisala, »da jih je lahko sram«, saj da jim vseeno za okoliščine smrti deklice ter da jim gre le za nabiranje političnih točk. Objavo so po približno eni uri izbrisali, v novi pa so pravi podatki.