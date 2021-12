Za smrt deklice kriva mama? Razburja izjava državnega sekretarja

Slovenijo in Hrvaško pretresa smrt 10-letne turške deklice v reki Dragonji. Deklico je v četrtek zvečer odnesla narasla rekla, njeno truplo so danes našli na hrvaški strani meje, okoli dva metra pod gladino vode.

V reševalno akcijo je bilo vpletenih okoli sto ljudi, iskali so jo tudi z droni.

Deklica je v četrtek padla z ramen svoje 47-letne matere, državljanke Turčije, ki je skupaj z otrokom skušala prečkati reko in tako vstopiti v Slovenijo, pri tem je hčerka padla v vodo, tok pa jo je odnesel po strugi navzdol. Reševalno akcijo so začeli takoj. Kot poroča 24 ur, so 47-letno mamo deklice, ki jo je policistom uspelo rešiti iz Dragonje, včeraj sprejeli v puljsko bolnišnico, od koder so jo že odpustili. Skupaj s tremi otroki, starimi 18, 13 in 5 let, je zdaj nastanjena v azilnem domu.

V javnosti je sicer precej prahu dvignila včerajpnja izjava državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boža Predaliča. Ta je v izjavi za medije uvodoma dejal, da gre za grozljiv dogodek, in se zahvalil za požrtvovalno delo policistov, ki so tvegali svoja življenja. Dodal pa je, da je za smrt deklice odgovorna mati. Kot je povedal, po njegovem mnenju »tu ne gre za krivdo ministrstva niti slovenske vlade. Ne bi rad bil kritičen, ampak gre za neodgovornost matere, ki se je v takšnih okoliščinah spuščala v vodo z majhnimi otroki.«