Kam je deroča Dragonja odnesla 10-letnico? To so najnovejše informacije (FOTO)

Koprska policija sporoča, da od jutra na območju Dragonje spet poteka iskalna akcija za pogrešano 10-letnico, državljanko Turčije. V iskalno akcijo so danes vključeni policisti, poklicni in prostovoljni gasilci, vodniki reševalnih psov, pripadniki podvodne reševalne službe Slovenije in potapljači SV. Prav tako policisti pomorske policije in URSP izvajajo pregled in iskanje ob izlivu Dragonje v morje. Iskalno akcijo izvaja tudi več reševalnih služb na hrvaški strani Dragonje.

V četrtek zvečer je stekla reševalna akcija, saj so v reki Dragonji opazili več oseb. Dekličino mater so rešili, nesrečna 10-letnica pa je padla v vodo in jo je odnesel tok. Kako je iskalna in reševalna akcija potekala doslej, smo poročali v tem članku.