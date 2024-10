Tonin ni ostal dolžan Janši: Pazi na stranko pa srečno še en mandat v opoziciji

Prvak NSi Matej Tonin predsedniku SDS Janezu Janši ne ostaja dolžan. Na Janševe ostre besede, da so v NSi nepovratno zamočili, se mu je na omrežju X zahvalil, da je "jasno povedal", da gre SDS v samoizolacijo. Zaželel mu je srečno še en mandat v opoziciji. Ob tem pa mu je sporočil, naj pazi na stranko, ki so jo zapustili kar trije poslanci.

»Hvala, da si jasno povedal, da gre stranka SDS v dokončno samoizolacijo. Srečno še en mandat v opoziciji,« je Tonin zapisal po današnji ostri objavi Janše. V njej je Janša Tonina med drugim vprašal, v kateri formuli pri sestavljanju desnosredinske vlade vidi NSi, pa tudi ali bo SDS "delala koalicijo s stranko Pogorelcev in Ljudmil". Stranki NSi je po sobotnem kongresu namreč očital, da so iz stranke pregnali še njenega ustanovitelja Lojzeta Peterleta.

A Tonin Janši ni ostal dolžan tudi glede drugih kritik. Na Janševe očitke, da so v NSi nepovratno zamočili, ker da so "držali štango" Golobovi vladi, je Tonin Janši očital, da s premierjem Robertom Golobom v zadnjem obdobju dobro sodelujeta. »Od tu najbrž izhaja tvoja skrb zaradi naše ostrine do Golobove vlade, je dodal.

»Žal si nepovratno zamočil 2012. Izgubili smo vlado in še liberalno stranko, ki je bila pripravljena sodelovati z nami. Slovenija je plačala visoko ceno. Morda nepovratno,« je še dodal Tonin. Ponovil je, da bo NSi še naprej delala za desnosredinsko vlado, Janši pa sporočil: »Pazi na stranko. Zapustili so jo kar trije poslanci v zadnjem mesecu.« SDS so v zadnjih desetih dneh namreč zapustili poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh.

Tonin je sicer v nagovoru na sobotnem kongresu NSi, ki mu je podelil še en dveletni mandat na čelu stranke, dejal, da lahko iz razdrobljenih sil na desni oblikujejo močno politično silo, ki bo skupaj s SDS lahko v prihodnjih letih oblikovala novo vlado, kar je sicer Janša v današnjem zapisu označil kot račun brez krčmarja.