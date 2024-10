Janša dal košarico Toninu: Sorry, zamočili ste. Bojim se, da nepovratno

Očitno se obeta vroča politična jesen. Sodeč po zapisu na družabnem omrežju X je prvak SDS Janez Janša 'dal košarico' prvaku NSi Mateju Toninu.

»Da ni tole račun brez krčmarjev, Matej Tonin? Kot pravi Anže Logar, bi delal koalicijo z levico, če bi zmagal. Kar seveda ne bo, ker so mu namenili vlogo Viranta in ne Jankovića. A tudi ob zmagi sodelovanje v koaliciji pogojuje s povabilom levim strankam in ne Nova Slovenija. Kje v tej njegovi formuli vidite NSi? Ali da bo SDS delala koalicijo s stranko Pogorelcev in Ljudmil? Pregnali ste dr. Bajuka in sedaj še drugega ustanovitelja stranke g. Peterleta. Jokate nad Golobom, 2 leti pa ste mu držali štango in omogočili, da še vedno dela škodo ljudem in državi. Sorry, zamočili ste. Bojim se, da nepovratno,« se glasi njegovo sporočilo.

Kongres NSi Toninu podelil še četrti mandat na čelu stranke

Spomnimo, kongres NSi je včeraj dosedanjemu predsedniku Mateju Toninu z 235 glasovi za podelil še en dvoletni mandat na čelu NSi. Glasovnice je oddalo 274 članov, 39 je bilo neveljavnih. Vnovična izvolitev ni presenečenje, Tonin namreč pri prizadevanjih za nov mandat tudi tokrat ni imel izzivalca .

Tonin se je v nagovoru po razglasitvi rezultatov zbranim na kongresu zahvalil za izkazano zaupanje, družini pa za podporo na njegovi politični poti. 85-odstotna podpora med članstvom po šestih letih na čelu stranke po njegovih besedah kaže, da so se v tem času s skupnimi močmi podajali v pravo smer in na prave poti. Ključno poslanstvo v naslednjih dveh leti pa bo, da parlamentarne volitve leta 2026 prinesejo zamenjavo oblasti.