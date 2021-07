Tomčeva udarila po Timmermansu, Fajonova izginila iz oddaje (VIDEO)

Prvi dan, prvi incident ... Tako so nekateri videli četrtkov dan, prvi dan predsedovanja Svetu Evropske unije. Predsednik vladeje na skupnem sestanku kazal fotografijo pripadnikov stranke SD s sodniki, na katerem je bil tudi podpredsednik Evropske komisije, ta pa je nato odklonil skupinsko fotografiranje. Novica o tem zdaj odmeva tudi v tujini. Kaj pravijo o tem slovenski evroposlanci?(SDS), ki je skupaj še z drugimi evropskimi poslanci gostovala v oddaji na RTV Slovenija ob začetku predsedovanja Svetu EU, je prepričana, da se temu dogodku posveča preveliko pozornosti. Sicer pa verjame, da se je Timmermans, ko je zagledal to fotografijo, počutil izredno neprijetno: »Sam se proglaša za velikega branilca evropskih vrednot, ta slika pa je vse kaj drugega kot izražanje evropskih vrednot. In če bi ostal načelen, mislim, da je to bil skok na prvo žogo, ga ne bi bilo niti zvečer na kulturni prireditvi. Kaže, da se je kasneje malo umiril ali pa ga je umirila predsednica Evropske komisije. Mislim, da je s tem, ko je pokazal reakcijo, pokazal veliko izključevalnost, nespoštovanje do gostitelja, ki očitno ni govoril v skladu z njegovimi pričakovanji.« Tomčeva je prepričana, da če bi vsi tako ravnali, kot je Timmermans, potem bi EU razpadla že jutri. Njegovo ravnanje je Tomčeva označila kot neprimerno in neustrezno, verjame pa, da to ne bo v ničemer zaznamovalo slovenskega predsedovanja. Tomčeva je dan po incidentu pozvala: »Jaz si želim v času tega predsedovanja, da bi tudi opozicija na neki način pristopila konstruktivno. Ne odrekam kritik, vendar naj bodo dostojne, konstruktivne, ne pa samo z namenom, da se rušijo vsi poskusi vlade, ki dobro vodi gospodarsko-socialno politiko doma in hkrati se trudi še s predsedovanjem. Mislim, da bi bilo prav, da pokažemo mero zrelosti, vsi delamo v dobro Slovenije in bi vse morali vsi v tej smeri malce potruditi.«Na popolnoma nasprotnem bregu stoji(SD). Skrbi jo in pravi, da gre za popolnoma nepotreben incident, slab za odnose med komisijo in predsednikom vlade, o katerem danes poročajo tuji mediji. Izpostavila je, da se je na to ostro odzvala predsednica Evropske komisije. Povzela je tudi Timmermansa in sicer, da »kazanje fotografij z nekih naključnih družabnih dogodkov ne more biti argument, da vlada brani neodvisno pravosodje«. Dodaja, da je bil prvi dan prvi incident in tako se bo verjetno nadaljevalo: »In mene ta del skrbi.«(LMŠ) meni, da je šlo za popolnoma neprimerno dejanje, zlorabo dogodka za neko promocijo tovrstnih fotografij. Zakaj takšna reakcija Timmermansa? Ker gre za poskus diskreditacije dveh poslancev in sodnikov kot takih. Dodal je, da ne gre za osamljen dogodek in spomnil na zaslišanje v Bruslju, ko je Janša zaslišanje pogojeval s predvajanjem videa. Z njegovega vidika je bil ta dogodek nekaj nepotrebnega, Slovenija pa si je s tem naredila medvedjo uslugo. Kaj je namen takšnih provokacij, pa ne ve.Mimo pa niso šli niti tega, da je von der Leynova v svojem govoru citirala. Naključje? Tomčeva je prebrala celotni govor in ga je ocenila kot zelo dobrega. Namesto odgovora na vprašanje, pa je ponudila novo vprašanje: »Kdo predsednici Evropske komisije piše govore? Morda bi znali tukaj dobiti kakšno pojasnilo, zakaj je bilo tako.« Pozna jo še iz časov, ko je bilo ministrica za delo nemške vlade in »ona je oseba, ki deluje v smeri povezovanja, sprejemanja kompromisov, v takem spravljivem duhu in skoraj bi si upala trditi, če bi v resnici vedela, da gre za besede, stavke, ki imajo politično konotacijo, bi se temu stavku izognila. Verjamem, da je oseba, ki ne želi razdvajati.«Grošelj je prepričan, da ima vsak politični govor sporočilno vrednost in da ne gre za naključja, ampak za tehten premislek. Celotni govor je bil povzetek dogajanja, sporočilo pa da je jasno.(SLS) govora ni poslušal, saj je bil ravno na poti v Slovenijo: »Predpostavljam da z gospodom Kučanom nista hodila v iste šole niti sta se srečevala v istih političnih krogih. Ne vem, ali ji je govor nekdo pripravil ali so to njene besede, je pa to tudi zagotovo dokaz, da v Sloveniji ne glede na to, s katerega političnega pola kdo prihaja, tudi kaj pametnega pove.«​Med oddajo je zaradi tehničnih težav iz sodelovanja izpadla poslanka Fajonova, ki se do konca oddaje prek videopovezave ni mogla vrniti v oddajo.