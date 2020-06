To so podrobnosti o aplikaciji za sledenje okuženim

»Na ministrstvu se že od samega začetka epidemije sprašujemo, kako bi pomagali epidemiologom v praksi. V Sloveniji imamo samo 29 epidemiologov. Trenutno smo v obdobju, ko ni epidemije, a je začelo število okuženih naraščati. Za zdaj epidemiologi še nadzirajo vse skupaj,« je dejala državna sekretarka na ministrstvo za zdravje Tina Bregant in dodala, da bi bilo delo epidemiologov v primeru, da število še bolj naraste, močno oteženo.

Anonimno in brez sledljivosti

Bregantova pravi, da se je obrestovalo, da z uvedbo aplikacije niso hiteli. V tem času se je namreč izkazalo, katere so tiste, ki so varne in skladne z evropsko zakonodajo. Pojasnila je tudi, kako bo aplikacija delovala. Aplikacija sicer še ni na voljo, prav tako še ni napisana zakonodaja. Aplikacija, ki jo uvaja ministrstvo za zdravje, ne bo temeljila na GPS-lociranju, temveč na tehnologiji bluetooth, ki bo osnovana le na tem, ali bo posameznik z nekom v stiku, ne pa tudi na lociranju. Povedala je še, da bo prostovoljna, ni pa še jasno, ali bo aplikacija obvezna za tiste, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom.



»Če bi imeli zdaj mi vsi tukaj nameščeno aplikacijo, to ne pomeni, da bi telefon začel piskati. Če bi se čez nekaj dni izkazalo, da je bil nekdo izmed nas okužen, bi to javil v aplikacijo in potem bi aplikacija javila tistim, ki so bili v stiku, ne bi pa razkrila, kdo v skupini je zbolel. Aplikacija ne razkriva, kdo, ampak samo, da ste bili v stiku. Pomembno je, da zagotavlja anonimnost. »​Če bi si jo naložili, je to predvsem zaradi lastne varnosti in zaradi tega, ker so nam mar drugi.«



Aplikacija bo prostovoljna. ​Na vprašanje, kaj se zgodi v primeru, da bi nekdo, ki je okužen hodil naokoli je Bregantova odgovorila: »Če sem v karanteni, če sem okužena in bi hodila naokoli, je to neodgovorno in naša zakonodaja to sankcionira.«



Koliko sredstev bo država namenila za prilagoditev aplikacije slovenskemu trgu, še ni znano. Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Peter Geršak pojasnjuje, da bo več jasno v kratkem. Izbirajo med dvema aplikacijama, med nemško in italijansko. Geršak pravi še, da bo v roku enega tedna na ministrstvu zasnovana ekipa, ki bo pristojna za aplikacijo. Na voljo bi lahko bila v roku dveh tednov do enega meseca po sprejetju zakona v državnem zboru. Podatki bi se hranili približno 14 dni do treh tednov.

Aplikacija, ki dviga prah

Napoved o uvedbi aplikacije je dvignila precej prahu. Informacijski pooblaščenec je glede predloga zakona o aplikaciji za sledenje stikov z okuženimi z novim koronavirusom poudaril, da tovrstne aplikacije vzbujajo veliko vprašanj glede zasebnosti posameznikov in varovanja osebnih podatkov. Po njegovem mnenju je v okviru evropskega pravnega reda sprejemljiva le prostovoljna namestitev aplikacije.