Razkrivamo nova pravila: tako bo po novem z maskami v šolah

izjeme

Vladni govornikje danes napovedal, da bo vlada popravila pravila o nošenju obraznih mask (več o tem v članku Kazen za nemerjenje temperature, najvišje število umrlih ). Pozno zvečer so na vladni spletni strani javnosti sporočili sprejete novosti.»Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza jepri gibanju in zadrževanju v,« je zapisano v odloku. Tega smo že nekako vajeni, pomembno pa je tole: »Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza jetudi pri gibanju in zadrževanju naoziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra.«Določili pa so tudi, za katere odlok ne velja:– za osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole;– za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki;– za učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje;– za učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,– za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.Odlok začne veljati v soboto.Sprejeli so še odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Kot je napovedal že Kacin, je opravljanje gostinske dejavnosti (strežba jedi in pijače) v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6.00 do 22.30. Nastanitveni obrati so lahko odprti zunaj tega časa, a lahko pripravljajo oziroma strežejo hrano in pijačo le znotraj prej omenjenega časovnega intervala.Odlok velja od ponedeljka.