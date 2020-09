Nemerjenje temperature bo kaznovano, najvišje število umrlih

Novi ukrepi ob vikendu

Merjenje temperature na delovnem mestu

O aktualnem stanju s koronavirusom na zadnji dan tega tedna govori. Sicer je včeraj število okuženih v Sloveniji znova naraslo, saj so opravili rekordnih 3.557 testov in potrdili 137 novih okužb. Bolnišnično zdravljenje danes potrebuje 67 bolnikov s covidom-19, od tega jih je v intenzivni enoti 11, devet jih je po podatkih Covid-19 sledilnika priključenih na respirator. Štiri osebe so umrle, kar je po aprilu najvišje število smrti.Doslej so največ novih okužb v enem dnevu potrdili v torek 15. septembra, ko je bilo pozitivnih 123 od 3123 testov.Spomnimo, v četrtek je vlada sprejela nove ukrepe - delovanje gostinskih lokalov omejila na čas od 6. do 22. ure, ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo, zakonska podlaga pa bo omogočila bolniško do treh dni brez obiska zdravnika. Maske bodo od sobote dalje obvezne na odprtem, tj. javnih prostorih z veliko ljudmi, tudi vsi šolarji od 7. razreda dalje bodo morali maske nositi ves čas pouka.»Jaz bi kot delodajalec ali lastnik podjetja te naprave že kupil. Verjetno se bo povečalo povpraševanje na trgu. Eno so t.i. pištolice, s katerimi se meri temperatura, druga stvar so komore, kjer se meri telesna temperatura. Kolikor vem, tisti, ki so naročili takšne komore, imeli dobavljene v nekaj dneh.« Lastnik podjetja bo moral poskrbeti za svoje zaposlene. Kazni bodo. Pri kateri temperaturi se bo delavec moral vrniti domov? »Ne znam odgovoriti na to konkretno vprašanje.«Nošenje mask otrok od 7. razreda naprej med poukom ter vzgojiteljev in vzgojiteljic v vrtcu pa dviga veliko prahu . Kot je dejal Kacin je ministrica že poslala okrožnico, kako in kaj postopati.»Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.»Določeni novi ukrepi so v pripravljenosti. Na čakanju,« je dejal Kacin.