To počnejo nekateri zdravniki v Ljubljani, pacienti ogorčeni

Bralci so nas opozorili na primere, ko zdravniki elektronske pošte (e-pošte), ki so jo prejeli zunaj ordinacijskega časa, sploh ne prebirajo, kaj šele da bi nanjo odgovarjali. Še več: pacient prejme povratno avtomatizirano sporočilo, v katerem je navedeno, da bodo pošto prebrali le, če je poslana v ordinacijskem času. Glede na to, da je smisel e-pošte ravno v tem, da jo lahko preberejo, kadar koli imajo čas, saj v poštnem e-predalu ostane shranjena, se zdi navadnemu človeku to precej nenavadno, očitno pa nekaterim zdravnikom sploh ne. Po pomoč smo se obrnili na zastopnico pacientovih pravic za ljubljansko regijo Dušo Hlade-Zore.



Ste na to temo že dobili kakšno pritožbo? Če ste, koliko in kaj ste ugotovili?

Prve pritožbe in opozorila so začele prihajati takoj po prvomajskih praznikih 2021. Posebno na začetku ji je bilo kar veliko. Pacienti so bili ogorčeni, opozarjali so na neprofesionalni odziv zdravstvene ustanove in niso razumeli, kaj tako sporočilo sploh pomeni. Zanimalo jih je, ali morajo potem svojo e-pošto poslati ponovno in svoj problem opisati na novo.



V juniju, juliju in avgustu je bilo teh pritožb precej manj in po tem sem sklepala, da se je zadeva po opozorilu na Zdravstveni inšpektorat RS začela urejati in da so zdravniki oziroma zdravstvene ustanove tak način informiranja spremenili. Kot kaže, pa samo nekateri.



Gre morebiti za kršitev kakšne od pravic pacientov? Če gre, katere (ali katerih)?

Menim da je kršena pravica, določena v zakonu o pacientovih pravicah, in to je pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, sočasno pa tudi določbe pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.



Kaj bi svetovali pacientom, katerih zdravniki ali zdravnice imajo takšna obvestila?

Pacientom svetujem, da opozorijo pristojne institucije, tako pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev in ministrstvo za zdravje, ZZZS ali zastopnike pacientovih pravic. Težavo je treba rešiti sistemsko, zato pa so opozorila in pritožbe posameznikov dobra osnova.



Za odziv smo prosili tudi Zdravstveni inšpektorat RS. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.

