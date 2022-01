To o obveznem cepljenju v Sloveniji meni Komisija za medicinsko etiko

Ob ponovnem porastu obolelih s koronavirusno različico delta in tudi že omikrona, je Komisija RS za medicinsko etiko sprejela stališče o obveznem cepljenju. » V omejevanju epidemije KME RS izreka podporo vsem ukrepom, ki so zakoniti, po svojem namenu preventivni in javno-zdravstveno etično utemeljeni. Mednje sodi tudi cepljenje in v številnih okoljih, kjer stanje epidemije to zahteva, uvajajo njegovo obveznost,« so navedli (nelektorirano).

Kot pojasnjujejo, v Slovenijo ceno nizke precepljenosti »vsak dan plačujejo za covidom-19 oboleli, hospitalizirani, intenzivno zdravljeni in umrli bolniki, med katerimi je največ necepljenih«. Zaradi tega se pridružujejo pozivom zdravstvenih ustanov in združenj, da se vendarle razmisli o obveznem cepljenju skupin, ki so po dosedanjih epidemijskih izkušnjah najbolj izpostavljene težjim oblikam bolezni in vseh, ki se vsakodnevno poklicno srečujejo s skupinami ljudi. V primeru novih epidemičnih variant virusa pa bi glede na strokovno presojo in učinkovitost cepiv veljalo razmisliti tudi o splošnem obveznem cepljenju.

Treba je urediti tudi odškodnine zaradi nezaželenih posledic cepljenja

»Za resne neželene posledice cepljenja je država dolžna sprejeti pravila za urejanje odškodninskih postopkov.« Kot je znano, je prejšnji teden sprejeti zakon PKP 10 prinesel tudi povračilo odškodnin za ljudi, ki bi jim nastala škoda na zdravju po cepljenju proti covidu 19 ali zaradi uporabe zdravila proti tej bolezni. Po zakonu zaradi posledic cepljenja pripada odškodnina 60.000 evrov, v primeru smrti so zakonci oziroma zunajzakonski partnerji ali starši upravičeni do 10.000 evrov, mladoletni otroci pa do 20.000 evrov.