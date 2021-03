To je tisti dan v letu, ko spimo uro manj

Zadnji vikend v marcu je poseben, saj že leta in leta takrat prestavljamo urine kazalce. Tudi letos ni nič drugače, čeravno je pred dvema letoma Evropski parlament sprejel stališč o odpravi premikanja ure v letošnjem letu, odločitev za zimski ali poletni čas pa je prepuščena članicam. Tako premikamo uro na poletni čas. Kaj bo oktobra, ko bi se morali vrniti na zimski čas, še ni dokončno znano, saj je tako kot številna druga tudi to vprašanje ostalo v senci epidemije.



Zadnje premikanje ure je bilo sicer sprva predvideno že za leto 2019, a so v uniji odločitev o tem tudi zaradi drugih prednostnih nalog preložili na letošnje leto.



V Sloveniji smo začeli urine kazalce premikati leta 1983. Dokončna odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo za eno uro nazaj in vsako zadnjo nedeljo v marcu za eno uro naprej, pa je bila sprejeta leta 2006. V skladu s to odločitvijo bo tudi nedeljski premik urinih kazalcev z 2. na 3. uro zjutraj, kar nas bo prikrajšalo za uro spanja.

Za boljši izkoristek dnevne svetlobe Namen premikanja ure na poletni čas je bil, da bi luči prižgali kasneje v dnevu in tako bolje izkoristili dnevno svetlobo, s tem pa prihranili energijo. Zaradi ukrepa naj bi bilo manj prometnih nesreč in kriminala, pa tudi gospodarstvo naj bi čutilo pozitivne učinke. Nasprotniki ukrepa medtem izpostavljajo, da premikanje kazalcev negativno vpliva na biološko uro ljudi, slabša njihovo razpoloženje in zdravje.



Slovenska vlada je novembra 2018 načeloma podprla predlog direktive za ukinitev premikanja ure, a le pod pogojem, da se na ravni EU zagotovi mehanizem in ustrezen rok za koordiniran prehod na usklajen čas.

