Ko se mu je ponudila edinstvena priložnost, da se preseli na Vrhniko, je Dimitrij Kebe živel še v devetem nadstropju stolpnice v ljubljanskih Fužinah. Potem pa je zasebni raziskovalec zagrabil za to priložnost in se že v naslednjem trenutku prelevil v vrhniškega Indiano Jonesa, ki je zdaj že šesto leto na sledi skritim vrhniškim zakladom. Eden od teh je še posebno skrivnosten in že stoletja buri duhove. Prečesal vse kuclje in kraje Vrnimo se zato v leto 2016, v čas, ko se je ravno preselil v svoje novo stanovanje v strogem središču Vrhnike. Ležal je na kavču in iz dnevne sobe prav ležerno z...