To je aktivni turizem: s padalom v rajsko dolino (FOTO)

Vino, vinogradi, kulinarika, idilične vasice, čudovite kolesarske in pešpoti. In kajpada veter. To so nekako prve asociacije ob misli na Vipavsko dolino z okolico. A predvsem tam bolj proti Novi Gorici turistični ponudniki hitro pristavijo še jadralno padalstvo. Upravičeno.

Panoramski polet v tandemu traja kakšne pol ure. FOTO: Marko Feist

To ima sicer primat bolj v Posočju – Bovec, Tolmin, Kobarid –, a Vipavci hitro izpostavijo, da so pri njih razmere v nasprotju z drugim koncem Slovenije za adrenalinske polete primerne vse leto.

Prihajajo iz tujine

Ob lokalni cesti Ajdovščina–Nova Gorica je bilo v kraju Šmihel v lepem sončnem dnevu opaziti več jadralnih padalcev v zraku, nekaj pa jih je v dolini že zlagalo svoja padala. Pogled proti hribu pa je razkril veliko jaso Lijak, ki se dviga slabih 600 metrov nad morjem in je priljubljeno vzletišče za adrenalince. Glas o njem je že davno presegel državne meje, zato ni prav nič neobičajnega, če tam srečate avtomobile tujih registrskih tablic. Dostop je mogoč po glavni cesti iz Nove Gorice proti Solkanu in naprej proti romarski Sveti gori ali pa po cesti Kromberk–Ravnica–Trnovo.

Z leve: Brigita Habjan Štolfa, Aleksander Mladovan in Erika Lojk FOTO: Marko Feist

Da za skok v rajsko dolino niso prikrajšani niti tisti, ki si želijo tovrstnega poleta, a sami nimajo ne znanja ne opreme, poskrbijo izkušeni jadralci, ki so izšolani in imajo registracijo za prevoz potnikov. Skok v tandemu je vse pogosteje ena od izkušenj, ki jih tako domači kot tuji gostje v Vipavski dolini označijo kot obveznost turističnega obiska. Kadar je vreme naklonjeno, segajo pogledi vse do Jadranskega morja in Julijskih Alp.

»Vsako leto je več tandemskih poletov, odvisno od sezone, turistov je vedno več. Jaz sem bil prvi pilot v društvu Polet za tandemaše, učitelj, danes nas je že 15, ki vozimo, in še štirje še šolajo,« pravi eden najbolj izkušenih jadralnih padalcev in predsednik društva Polet Damjan Pregelj. Kot je še izpostavil, je skok s padalom zelo varen.

Prepih pa na Vipavskem ni le v zraku, ampak tudi na jedilniku. Predvsem bo to izrazito do 6. junija, ko se zaključi Kulinarični mesec Okusi Vipavske. Razvajanje brbončic se je tako po dveh letih premora zaradi epidemije spet vrnilo. Kuharski mojstri, vključenih je 16 gostinskih in slaščičarskih ponudnikov, so v ospredje postavili lokalne pridelke in tradicijo po sodobnih kulinaričnih smernicah in izzivih.

Pristanek ni bil prav nič trd. FOTO: Marko Feist

»Pomemben poudarek namenjamo načelu trajnosti in na tak način podpiramo kratke dobavne verige, smo podpora pridelovanju poslovnega ekosistema ter promoviramo lokalno in sezonsko pridelano hrano. Te usmeritve nas vodijo pri oblikovanju celotnega dogajanja, ki ga krovno imenujemo Okusi Vipavske,« je o Kulinaričnem mesecu povedala direktorica Regijske razvojne agencije ROD iz Ajdovščine Brigita Habjan Štolfa.

Naravno čudo

Med ponudniki je tudi Gostilna Termika v Ozeljanu, nedaleč od omenjenega pristajališča za jadralne padalce. »Skrajšati meni in doseči najvišjo svežino z lokalnimi in sezonskimi jedmi,« je njihovo poslanstvo, nam je povedal lastnik Aleksander Mladovan. Tudi on je izpostavil, da ima Vipavska dolina zaradi narave in gastronomije še izrazito velik potencial na področju turizma. Da stavijo na aktivni turizem, kaže tudi dejstvo, da so pred dnevi v tamkajšnjem kampu odprli tudi tako imenovani pump track za kolesa, na odprtju pa je bil celo sam predsednik države Borut Pahor.

Skriti zaklad Kako velik turistično-gastronomski potencial ima Vipavska dolina, so že pred časom ugotovili celo v vodilnem svetovnem turističnem vodniku Lonely Planet. Dolino so umestili med top deset evropskih destinacij z obrazložitvijo, da gre za skriti zaklad prav v osrčju Evrope. Gostje se po epidemiji virusa vse bolj vračajo, tudi tujci. Letos jih je že za tretjino celotnega obiska, je poudarila Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina: »Če bomo nadaljevali v takem ritmu, kot smo začeli, bomo dosegli najboljše rezultate doslej. V resnici se približujemo rezultatom, kot smo jih imeli leta 2019.«

Ozeljan in bližnja vas Šmihel sta med drugim izhodiščna točka za vzpon do naravnega čudesa Skozno. Gre za naravno okno, manjšo jamo in most, na južnih obronkih Trnovskega gozda in je zelo dober približek sicer bolj znanega Otliškega okna, ki je prav tako doma v Vipavski dolini. Pešpot do Skozna je urejena, a dokaj strma, na vrhu pa je trud vsekakor poplačan.