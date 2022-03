Kaj bi se zgodilo, če bi dron padel na nuklearno elektrarno Krško?

Ruski napad Ukrajine in negotovost, v kateri se je zaradi tega znašla celotna Evropa, sproža skrbi in strah tudi v Sloveniji, predvsem zaradi možnosti jedrskega napada v evropski soseščini. Hkrati nekatere skrbi, kaj bi se zgodilo, če bi brezpilotni letalnik, ki je v četrtek strmoglavil na zagrebškem Jarunu, padel na Nuklearno elektrarno v Krškem (NEK). Tamkajšnji zaposleni so za hrvaški medij N1 povedali, da razlogov za skrb ni.

V Krškem je del stanovalcev zaskrbljenih zaradi dogajanja v Ukrajini. »Zelo veliko razmišljamo o tem, saj smo blizu elektrarne in nas to skrbi. Čutimo se ogroženo,« je za hrvaški N1 povedal Slavko iz Spodnjega Starega Grada. Zaposleni v NEK mirijo in pravijo, da vsakodnevno dobivajo informacije, kaj se dogaja z jedrskima elektrarnama Černobil in Zaporožje, ki sta pod ruskim nadzorom.

Iz uprave v NEK so še dejali, da je elektrarna modernizirana in da se ne bi nič zgodilo niti, če bi nanjo padel šesttonski brezpilotni letalnik, ki je v Zagrebu pred dnevi naredil krater. »Mi smo odporni tudi na udare komercialnih letal, tako da NEK lahko prenese takne nepričakovane udare. Če bi torej brezpilotni letalnih padel na NEK, se ne bi ničesar zgodilo, kar bi lahko skrbelo javnost,« je za medij dejal Saša Medaković, član uprave NEK.