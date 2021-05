Tjaša je nova kraljica metliške črnine

Kraljica metliške črnine z družino FOTO: Zavod Metlika

Vinska vigred bo, sporočajo iz Bele krajine. Zagotovo bo potek tega največjega vinskega festivala v državi krojila korona, zato letos praznik belokranjskih vin v Metliki ne bo podoben prireditvam iz preteklih let, kar si sicer organizatorji pri Zavodu za turizem, šport, kulturo in mladino Metlika močno želijo. Program bo okrnjen in bo potekal v ozkem krogu.A z bližanjem vikenda, ki je običajno rezerviran za Vinsko vigred, so organizatorji poskrbeli, da so ocenjena vina in izbrana najboljša, dobili pa so tudi že novo kraljico metliške črnine. Pred dnevi je strokovna 6-članska komisija po razgovoru s kandidatkami, ki so morale med drugim predstaviti tudi osnovno znanje o vinarstvu in vinogradništvu, sklenila, da jih je s svojim nastopom najbolj prepričala 22-letna, ki prihaja iz metliške občine.Krono, kraljičin plašč in lento bo prejela na Vinski vigredi v malem, v soboto, 22. maja. V naslednjem letu se bo naokrog prevažala in promovirala belokranjska vina v avtu, ki ga tudi tokrat prispeva sponzor TPV Avto – Toyota. In kdo je (bodoča) kraljica metliške črnine? Tjaša je edinka, do svojega dvanajstega leta je živela v Metliki s starši v bloku, po dedkovi smrti pa so se preselili v Vidošiče k babici na kmetijo. Srednjo šolo je obiskovala v Novem mestu, hodila je na Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Najprej je končala program gospodar na podeželju, nato pa še program kmetijsko-podjetniškega tehnika.Že med šolanjem je delala v eni od vinotek, pomagala je tudi Društvu vinogradnikov Metlika na različnih prireditvah, kot so Mlada portugalka, degustacija vin in Festival predikatov. Januarja 2018 je začela streči hrano in pijačo v eni od picerij v Metliki, od oktobra lani pa je tam tudi redno zaposlena. Glede na to, da imajo doma kmetijo, nima veliko prostega časa. V zadnjem času se je najbolj našla v peki in izdelavi slaščic.V prihodnosti si želi izpolniti cilje, ki si jih je zadal že njen dedek, Tjaša pa je njegovo idejo nekoliko modernizirala, saj želi domačo kmetijo urediti v turistično točko, ki bi povezovala naravne lepote, belokranjsko kulinariko in seveda dobro kapljico. »Že kot otrok sem občudovala naše kraljice metliške črnine. Vsako leto sem na Vinski vigredi nestrpno čakala na predajo krone. Ob tem sem si vsakič rekla, da komaj čakam, da dopolnim 18 let. Pa ne zato, da bi tako kot večina končno imela izpit za avto, ampak zato, da se lahko potegujem za naziv kraljice metliške črnine.Od nekdaj sem v stiku z vinom in z vsem, kar gre zraven, saj imamo tudi doma vinograd. Tam sem se naučila marsikaj, predvsem pa to, koliko truda je potrebnega, da nastane tako vino, kot želimo. Moja želja je, da bi ljudje doumeli, koliko spoštovanja je vredno vsako vino posebej. Kot nova kraljica želim ljudi opozoriti na to, da v spodnjem desnem kotičku Slovenije obstaja prekrasna Bela krajina, ki ima ogromno naravnih lepot, odlična vina in številne druge dobrote,« je dejala Tjaša.Kot rečeno, so vina že ocenjevali, in sicer v Baru Liber v Metliki konec aprila. V oceno so dobili 179 vzorcev, z letošnjimi šampioni pa se lahko pohvalita Vinska klet Metlika in Vinska klet Prus. KZ Metlika ima tri najboljša vina tekočega letnika, in sicer najboljšega belokranjca, najboljšo metliško črnino in najboljše vino tekočega letnika (šampion tekočega letnika je tako postal chardonnay 2020). Najvišjo oceno je dobil rumeni muškat, ledeno vino, letnik 2016 iz Vinske kleti Prus, pohvali se lahko z oceno 19,73. To vino je tudi šampion predikatnih in posebnih vin.