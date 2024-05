V Sloveniji imamo nov najdaljši predor v državi: uganete, koliko je dolg? (FOTO, VIDEO)

Na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so delavci v predoru Lokev danes izkopali še zadnji meter glavne cevi, ki meri 6714 metrov. S tem so izkopali najdaljši predor v Sloveniji, so sporočili iz podjetja 2TDK, ki bdi nad projektom. Dela so stekla 5. novembra 2021. Doslej je bil s 6327 metri najdaljši Bohinjski predor.

Celotna trasa drugega tira železniške proge Divača–Koper poteka skozi sedem predorov, ki skupaj s servisnimi in izstopnimi cevmi merijo 37,4 kilometra. Predor Lokev je prvi in najdaljši na progi, in sicer med naseljem Lokev in dolino Glinščice. Ob glavni cevi predora Lokev potekajo še izkopna dela za servisno cev, ki bo dolga 6683 metrov.

Kot so pojasnili v 2TDK, so poseben izziv pri izkopnih delih v predoru Lokev predstavljali kraški pojavi. Največjo kraško jamo so odkrili prav v glavni cevi predora Lokev. Seže 150 metrov globoko in vsaj 450 metrov daleč.

FOTO: Facebook, Drugi tir

»S prebojem šestega predora v dolžini 6714 metrov smo vse bližje dnevu, ko se bo železniška razdalja na odseku Divača–Koper s sedanjih 44 zmanjšala na 27 kilometrov, skrajšal se bo potovalni čas, bistveno povečana pa bo prepustna zmogljivost vlakov. Kljub kompleksnosti in zahtevnosti gradnje celotnega projekta ostajamo v zadani časovnici in potrjenih finančnih okvirih, na kar sem izjemno ponosna,« so v sporočilu za javnost povzeli ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki je tudi botra predora.

FOTO: Facebook, Drugi Tir

Po besedah generalnega direktorja 2TDK Mateja Oseta je bilo pri gradnji, ki v predorih poteka 24 ur na dan, vse dni v tednu, vloženega ogromno truda in znanja. »Pri gradnji tako dolgih predorov obstaja tudi večja verjetnost nesreč, zato smo lahko izjemno zadovoljni, da pri delu do večjih nesreč ni prihajalo, kar je zasluga izvajalca, ki je odlično, hitro in kakovostno opravil svoje delo,«je dejal Oset.

FOTO: Facebook, Drugi Tir

Direktor 2TDK Marko Brezigar je izpostavil, da je kraški teren prinesel veliko gradbenih, inženirskih, projektantskih in kraških izzivov, kljub temu pa jim je uspelo, da so do preboja 6,7 kilometra dolgega predora prišli v kratkem času.

»Sposobni smo uresničiti še tako zahtevne infrastrukturne objekte, kar je ključno za razvoj naše države in njeno konkurenčnost na mednarodni ravni,« je poudaril Brezigar.

Direktor izvajalca, družbe Kolektor CPG, Kristjan Mugerli pa je poudaril, da preboj najdaljšega železniškega predora ni samo inženirski dosežek, ampak tudi dokaz, kaj lahko dosežemo, ko združimo moči ter delamo z jasno vizijo in namenom.

Predor Lokev je najdaljši v Sloveniji, do zdaj je bil to Bohinjski predor s 6327 metri. Železniški predor Karavanke je sicer dolg 7976 metrov, a ga več kot polovica poteka v Avstriji.

V projektu drugi tir je treba izkopati še servisno cev predora Lokev ter glavno in servisno cev predora Beka. Servisne cevi imajo enake profile kot glavne, po njih pa bo potekal železniški promet, ko bo zgrajen vzporedni tir. Izvajalci gradbenih del morajo izkopati še 263,4 metra od 37,4 kilometra predorov, so sklenili na 2TDK.